Palmeiras fecha novo patrocínio e se aproxima de recorde de arrecadação

O Palmeiras chegou a um acordo com seu terceiro patrocinador nesta temporada e se aproxima de uma arrecadação recorde com marcas em seu uniforme. O alviverde fechou com o Grupo Fictor, uma empresa de investimentos que atua principalmente no agronegócio nacional, por R$ 25 milhões anuais em um contrato de três anos.

A empresa chega para ocupar as costas da camisa palmeirense, tanto no masculino quanto no feminino, anteriormente patrocinada pela Crefisa, empresa da presidente do clube, Leila Pereira. Além da parte de trás do uniforme, a FictorAgro será a patrocinadora master das divisões de base da equipe.

Palmeiras assinou com três marcas para a temporada 2025 (Foto: Guilherme Veiga/Ag. Paulistão)<br><br>

Com o novo acordo, o Palmeiras se aproxima de uma meta histórica com a arrecadação. Além do valor do Grupo Fictor, o clube fechou com a Sportingbet por R$ 100 milhões fixos, além de bonificações por desempenho. A Sil Cabos Elétricos, que ocupará as mangas da camisa, desembolsou R$ 11 milhões e a Puma, fornecedora de material esportivo, investiu R$ 40 milhões.

No somatório, o uniforme do Palmeiras é avaliado em R$ 176 milhões. De acordo com os planos do clube, a expectativa é arrecadar R$ 200 milhões com patrocínios até o final do ano.

Patrocínio master do Palmeiras

Diferentemente do contrato com a Crefisa e a FAM, empresas de Leila Pereira, o novo acordo com a Sportingbet inclui cláusulas de reajuste nos valores com base nas taxas de inflação do Brasil durante a vigência dos três anos de contrato.

Nos últimos dez anos, as marcas ligadas à executiva do Palmeiras dominaram o uniforme. Em 2024, o Palmeiras recebeu R$ 81 milhões fixos por ano, podendo chegar a R$ 120 milhões com bônus por conquistas esportivas.

Palmeiras anuncia Sportingbet como patrocinadora master (Foto: Fabio Menotti/Palmeiras/by Canon)

Leila Pereira falou sobre a chegada da casa de apostas na equipe e ressaltou o peso que o acordo tem para a história da equipe.

- É um grande orgulho para mim, como presidente de um clube gigante, ter parceiros gigantes. O que nós buscamos quando decidimos terminar um ciclo e começar outro, nós fomos ao mercado buscar empresas com credibilidade, empresas gigantes que pudessem estar ao lado desse clube gigante, e nós encontramos a Sportingbet, que é uma empresa com representação mundial, com muita credibilidade e que nos apresentou projetos maravilhosos para esses três anos que estaremos juntos - afirmou no evento de apresentação da Sportingbet.