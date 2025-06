Eliminações brasileiras ‘frustram’ Kings League antes da final do Mundial

PARIS (FRA) - País com o maior número de representantes entre os oito melhores times da Copa do Mundo da Kings League, o Brasil decepcionou e viu suas três equipes caírem antes da decisão. Nas semifinais com dois confrontos entre brasileiros e espanhóis, a Furia, time de Neymar, e o Fluxo caíram com gols na reta final. O resultado, de certa forma, “frustra” a própria Kings League, que apesar de não ter uma torcida, se beneficiaria da disputa internacional.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O Brasil chegou como o principal país na etapa internacional da Kings League ao lado da Espanha, primeiro país que recebeu o investimento de Gerard Piqué, ex-zagueiro e criador da liga. Não à toa, foram os dois países que duelaram pelo destaque até as semis, quando o Los Troncos venceu o Fluxo e o Porcinos, atual campeão, bateu a Furia. O resultado, apesar de ser sido no detalhe, frustra pela expectativa criada por um título brasileiro.

Ao contrário da Espanha, a primeira vez que a competição foi disputada nacionalmente no Brasil foi neste em ano. E além da qualidade mostrada dentro de campo, que credenciava os times do país como alguns dos melhores entre os 32 participantes, a liga brasileira foi um case de sucesso para o negócio de Piqué. Isso porque em poucos meses a modalidade cresceu consideravelmente no Brasil e gerou um impacto digital marcante.

continua após a publicidade

As buscas pela Kings League cresceram 750% no período que a competição iniciou no Brasil, com pico de até quase 100 mil pesquisas diárias sobre o tema. As audiências dos jogos em plataformas como YouTube e Twitch também foram impressionantes.

As lives de transmissão do time da Loud no Brasil atingiram 100 mil espectadores, a maior transmissão entre os canais do país. O presidente do time, o streamer Victor Augusto, Coringa, afirmou ao Lance! durante a final da competição nacional - em que sua equipe não participava - que mesmo sem jogar as partidas da fase de mata-mata o canal seguia registrando grande audiência, o que tornou a Kings League um dos principais projetos da marca no mercado.

continua após a publicidade

Ou seja, a ausência do Brasil na decisão tem um impacto negativo na audiência, ainda que seja indireto e, por enquanto, não mensurado com precisão, deve afetar os números de acessos nas plataformas de transmissão da Kings League por parte do público brasileiro.

O Fluxo foi eliminado nas semifinais da Copa do Mundo de Clubes da Kibgs League. (Photo by Omar Arnau/Quality Sport Images/Kings League)

Rivalidade Brasil x Espanha

O duelo entre brasileiros e espanhóis na Kings League já pode ser considerado um "clássico internacional", por mais que a liga de fut 7 criada por Piqué ainda tenha poucos anos de criação. Isso porque - como foi citado - as duas ligas são as que despontam como as mais técnicas com os melhores jogadores.

Do lado do Brasil, Kelvin Oliveira, o K9, já foi eleito o melhor jogador do mundo na modalidade, enquanto Nadir Louah, marroquino que joga no Porcinos, é o atual melhor jogador de todas as Kings Leagues. Foi dele o gol que selou a classificação do clube espanhol contra a Furia na noite de sexta, em Paris.

No ano passado, um outro confronto entre Brasil e Espanha marcou a final da Copa do Mundo de Clubes Kings League. No México, a G3X, do streamer Gaulês, perdeu para o próprio Porcinos e ficou com o vice-campeonato. Os espanhóis têm como representante o famoso youtuber espanhol Ibai Llanos, que passou a ser um "carrasco" dos brasileiros na competição.