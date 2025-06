Quanto a Fifa prevê faturar com o Mundial de Clubes? Veja valor bilionário

O novo Mundial de Clubes da Fifa, que começa neste sábado (14), nos Estados Unidos, não é apenas uma revolução esportiva com 32 clubes e quase um mês de disputas. Ele também representa uma virada econômica histórica para a entidade máxima do futebol.

De acordo com o orçamento atualizado e aprovado em maio, a Fifa espera faturar US$ 2 bilhões (cerca de R$ 11 bilhões) com a competição. O valor, nunca antes atingido em um torneio de clubes, terá origem com direitos de transmissão, acordos comerciais, licenciamento, bilheteria e hospitality.

Desse total, metade será destinada diretamente aos 32 participantes em forma de premiação — criando incentivos financeiros inéditos para clubes de todas as regiões.

📺 A televisão e o marketing sustentam o modelo

Segundo a Fifa, 75% dessa arrecadação bilionária virá da venda dos direitos de transmissão e cotas de marketing. O restante será completado por receitas com ingressos, experiências premium e licenciamento de produtos.

O acordo com a plataforma DAZN, estimado em US$ 1 bilhão, é a base do sucesso comercial. Além disso, grandes marcas como Visa, Coca-Cola, Lenovo e Bank of America fecharam patrocínios com o torneio.

💰 Premiação histórica e clubes brasileiros no bolo

Do total arrecadado, US$ 1 bilhão será dividido entre os clubes. Todos os quatro representantes brasileiros — Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras — receberão US$ 15,21 milhões (R$ 84,3 milhões) apenas pela participação na fase de grupos.

O campeão poderá faturar até US$ 125 milhões (R$ 693 milhões), somando cotas fixas, bônus por vitórias e prêmios por avanço nas fases eliminatórias.

📈 A Copa do Mundo ainda é o grande trunfo da Fifa

A entidade também revisou seu orçamento para o ciclo 2023–2026, período entre as Copas do Mundo. A expectativa é de US$ 13 bilhões de receita e US$ 12,9 bilhões em despesas, com destaque para o ano de 2026, quando será disputada a Copa nos EUA, México e Canadá. Só em 2026, a receita projetada é de US$ 8,9 bilhões.

