Vão fazer falta? Veja os jogadores mais valiosos fora do Mundial

O Mundial de Clubes 2025 começa neste sábado (14), com promessas de grandes duelos e nomes de peso no elenco — como Mbappé, Haaland, Vini Jr, Rodri, Foden, Bellingham e outros protagonistas do futebol. No entanto, algumas das maiores estrelas do mundo não estarão presentes na competição por um motivo simples: seus clubes não se classificaram.

Clubes como Barcelona, Arsenal, Liverpool e Bayer Leverkusen ficaram de fora da lista de campeões continentais entre 2021 e 2024 — e, com isso, deixam seus craques fora do palco mais global do futebol de clubes.

💸 Os 10 mais valiosos fora do Mundial de Clubes

Confira abaixo os jogadores mais valiosos (em valor de mercado, segundo o Transfermarkt) que não estarão no torneio nos Estados Unidos:

# Jogador Idade País Clube Valor (€) 1 Lamine Yamal 17 Espanha Barcelona € 200 mi 2 Bukayo Saka 23 Inglaterra Arsenal € 150 mi 3 Pedri 22 Espanha Barcelona € 140 mi 4 Florian Wirtz 22 Alemanha Leverkusen € 140 mi 5 Declan Rice 26 Inglaterra Arsenal € 120 mi 6 Alexander Isak 25 Suécia Newcastle € 120 mi 7 Mac Allister 26 Argentina Liverpool € 100 mi 8 Raphinha 28 Brasil Barcelona € 90 mi 9 Ødegaard 26 Noruega Arsenal € 85 mi 10 Pau Cubarsí 18 Espanha Barcelona € 80 mi

👀 E ainda tem mais nomes importantes fora...

Além dos dez listados acima, outros jogadores de peso como Cristiano Ronaldo (Al-Nassr), Neymar (Santos), Salah (Liverpool) e Lewandowski (Barcelona) também ficarão de fora do Mundial. Suas ausências confirmam que, mesmo com o novo formato e mais vagas, o torneio não consegue reunir todos os melhores talentos do futebol mundial.

A expectativa, agora, é ver quais dos presentes aproveitarão a vitrine para se destacar — e quem sabe, cravar o nome entre os grandes.

