A Furia FC, time que tem Neymar como um dos presidentes, foi derrotado na semifinal pelo Porcinos FC e ficou fora da final da Copa do Mundo de Clubes da Kings League. A equipe espanhola busca o bicampeonato após conquistar o título na edição inaugural do torneio, no ano passado, sob comando do youtuber Ibai Llanos, presidente do clube e conhecido como "carrasco" dos brasileiros.

Ibai Llanos, presidente do Porcinos, converteu o pênalti na semifinal da Kings League (Foto: Omar Arnau/Quality Sport Images/Kings League)

Nome forte da Kings League

Ibai Llanos pode colocar seu nome na hisória ao vencer as duas primeiras edições do Mundial da Kings League. Além de presidente do Porcinos FC, o espanhol também é streamer e influenciador digital com mais de 80 milhões de seguidores juntando TikTok, Instagram, Youtube, Twitch e X (antigo Twitter).

Sua carreira na internet começou em 2014, como comentarista de e‑sports e narrador de partidas de League of Legends na Liga de Videojuegos Profesional (LVP). No entanto, em 2020, Ibai se juntou à equipe G2 Esports como criador de conteúdo, explorando mais assuntos sobre jogos, estilo de vida e comédia.

Atualmente, ele tem parcerias com grandes marcas como Nike e Los Angeles Lakers, além de ter feito entrevistas com figuras importantes como Lionel Messi e Ed Sheeran. Entre 2020 e 2022, venceu o prêmio de “Streamer do Ano” nos Esports Awards e foi considerado um dos personagens mais influente da Espanha pela revista Forbes.

Em 2023, Ibai oficializou sua equipe na modalidade real, criando a empresa Porcinos Football SL para operar o time na Kings League. No ano passado, venceu a equipe brasileira G3X, presidida pelo stremaer Gaulês, e conquistou o primeiro título da história do torneio.

Equipe chega à segunda final após eliminar time de Neymar

O Porcinos FC chegou a sua segunda final seguida após vencer a Furia, equipe de Neymar, na semifinal do torneio. A equipe espanhola, perdia até o último minuto de jogo, quando, em lance de gol duplo, virou contra os brasileiros.

Em um primeiro tempo fulminante, a Furia abriu 4 a 1 com gols de Victão, Ryan e dos craques do time, Leleti e Lipão. O gol espanhol foi de Lledó. Na virada para a segunda etapa, o time brasileiro teve a chance de chegar ao quinto gol e administrar o jogo de forma mais confortável, mas o presidente Cris Guedes, que gere a equipe ao lado de Neymar, perdeu sua cobrança.

Furia perdeu para o Porcinos de virada na semifinal da Copa do Mundo de Clubes da Kings League (Foto Omar Arnau/Quality Sport Images/Kings League)

Após a penalidade desperdiçada, o Porcinos, que tem como representante o YouTuber espanhol Ibai Llanos, cresceu na partida e passou a dominar todas as ações. A cobrança perdida foi aos cinco minutos da segunda etapa. Um minuto depois, o próprio Ibai Llános bateu seu pênalti de presidente e balançou as redes.

Na sequência, Vidal empatou aos sete e Nadir Louah fez seu nome na partida. O marroquino, que é o atual melhor do mundo na modalidade Kings League, marcou nos acréscimos do segundo tempo restando um minuto, quando o gol vale por dois e fechou o placar em 5 a 4.