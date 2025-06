PC Oliveira aponta erro capital da arbitragem em Mamelodi x Fluminense

O primeiro tempo da partida entre Mamelodi e Fluminense por um empate sem gols. Além disso, PC de Oliveira, especialista de arbitragem da emissora Globo, chamou atenção para um erro capital da arbitragem. Para ele, o árbitro Anthony Taylor, da Inglaterra, deveria ter expulso um jogador do clube africano.

O atleta em questão é Teboho Mokoena. PC Oliveira destacou que o volante deveria ter ido para o chuveiro mais cedo por conta de duas faltas. A primeira, aconteceu em Cano, aos 10 minutos, e a arbitragem aplicou o cartão amarelo. Porém, uma segunda entrada temerária do jogador, desta vez em Jhon Árias, aos 39 minutos, não foi penalizada.

O especialista de arbitragem da Globo aponto que Anthony Taylor deveria ter aplicado um segundo cartão amarelo. Com determinado cenário, Mokoena seria expulso da partida. A opinião do ex-árbitro foi revelada pela narradora Renata Silveira.

- Para o nosso especialista, PC Oliveira, essa segunda entrada do Mokoena também seria para cartão amarelo. E aí, ele seria expulso. Mas o árbitro entendeu que a jogada não era digna de cartão - disse a narrador.

Mamelodi x Fluminense

Em campo, o empate sem gols protagonizado no primeiro tempo se estendeu para a etapa complementar. A equipe de Renato Gaúcho, que jogava pelo empate, deixou o clube africano ficar com a passe de bola. Com pouca efetividade no ataque, o Mamelodi não conseguiu criar grandes riscos à balisa de Fábio.

Com o resultado, o Fluminense se classificou na segunda colocação do Grupo F. Agora, o Tricolor espera o resultado da chave E para saber quem irá enfrentar nas oitavas de final do Mundial de Clubes. Os possíveis adversários são Inter de Milão, River Plate, Monterrey e Urawa Reds.