Em uma partida de poucas emoções no TQL Stadium, nesta quarta-feira (25), o Borussia Dortmund venceu o Ulsan Hyundai por 1 a 0 e garantiu a liderança do Grupo F, com sete pontos. O único gol da partida foi marcado por Svensson, ainda no primeiro tempo.

No outro confronto da chave, Fluminense e Mamelodi Sundowns ficaram no empate sem gols, resultado que beneficiou o Dortmund, agora classificado para as oitavas de final como primeiro da chave. A equipe alemã aguarda o segundo colocado do Grupo E, que ainda pode ser River Plate, Inter de Milão ou Monterrey.

Como foi Borussia Dortmund e Ulsan

O Borussia Dortmund começou a partida controlando a posse de bola e impondo maior volume ofensivo. Guirassy, principal referência no ataque alemão, foi bastante acionado na etapa inicial, mas não conseguiu aproveitar as chances criadas.

Logo aos 13 minutos, Guirassy teve a primeira grande oportunidade, mas finalizou por cima do gol. Aos 26, foi a vez de Jobe Bellingham — irmão do astro do Real Madrid, Jude — desperdiçar uma chance clara. Em uma bela jogada individual, ele arriscou um voleio, mas a bola saiu sem direção.

O gol da equipe alemã saiu aos 35 minutos, após uma saída de bola errada do Ulsan. Bellingham recuperou, driblou a marcação e encontrou Svensson livre na área. O camisa 24 finalizou com precisão e abriu o placar da partida.

Nos minutos finais da primeira etapa, o Dortmund seguiu dominante, mas parou em boas defesas do goleiro Jo Hyeon-woo, que evitou um placar mais elástico antes do intervalo.

Svensson e Bellingham comemoram gol do Borussia. (Foto: Borussia Dortmund/Divulgação)

A segunda etapa começou mais equilibrada, com o Ulsan Hyundai adotando postura ofensiva, mesmo já eliminado da competição. A equipe sul-coreana passou a incomodar a defesa do Borussia Dortmund, e uma das melhores oportunidades surgiu aos 18 minutos, quando Ko Seung-Beom arriscou de média distância, exigindo boa intervenção do goleiro Kobel.

Atento à queda de rendimento, o técnico Niko Kovač fez alterações na equipe alemã, que logo surtiram efeito. O lateral brasileiro Yan Couto foi um dos destaques, criando boas jogadas pela lateral. Ele teve duas chances claras para ampliar o placar, mas parou nas defesas do goleiro Jo Hyeon-woo, melhor em campo do lado do Ulsan. O Borussia tentou ampliar até o fim, mas ficou com a vitória magra.

✅ FICHA TÉCNICA

BORUSSIA DORTMUND X ULSAN HYUNDAI

3ª RODADA - MUNDIAL DE CLUBES - GRUPO F

🗓️ Data e horário: segunda-feira, 23/6/2025 - 22h

📍 Local: TQL Stadium, em Cincinnati, Ohio

🥅 Gol: Svensson, 35' do 1ºT

🟨 Cartões amarelos: Nmecha, Adeyemi e Bellingham (Borussia); Kim Min-Hyuk e Kang Sang-Woo (Ulsan)

🔴 Cartão vermelho: -

⚽ ESCALAÇÕES

BORUSSIA DORTMUND (Técnico: Niko Kovac)

Kobel; Süle, Yan Couto, Anton; Bensebaini, Ryerson, Nmecha (Brandt), Gross, Svensson, Adeyemi (Duranville), Guirassy e Bellingham (Beier).

ULSAN HIUNDAY (Técnico: Kim Pan-Go)

Jo Hyeon-woo, Trojak, Kim Young-Gwon, Lee Jin-Hyun, Bojanic, Ludwigson, Lacava (Park Min-Seo), Erick Farias e Kim Min-Hyuk (Ko Seung-Beom).

Choi, Seo Myeong-kwan, Kim Young-Gwon e Ludwigson; Jung Woo-Young, Ko Seung-Beom e Bojanic; Um Won-Sang, Lee Chung-Yong e Erick Farias.