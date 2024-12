Fifa anuncia parceria com Beyond Hospitality para o Mundial de Clubes de 2025

A Fifa anunciou que a Beyond Hospitality será a fornecedora oficial de serviços de hospitalidade, ou seja, de serviços exclusivos para torcedores, do Mundial de Clubes de 2025. A empresa oferecerá pacotes combinados com ingressos para os jogos do torneio.

continua após a publicidade

➡️ Entenda como a Fifa enxerga os antigos campeões com o novo Mundial

A Beyond está há anos no mercado e já atuou com grandes clubes, como o Liverpool, desenvolvendo soluções de hospitalidade no estádio Anfield.

Segundo a Fifa, os serviços de hospitalidade estarão disponíveis em várias categorias de produtos e pacotes combinado, como a "Venue Series", na qual o torcedor poderá escolher um estádio como base, ou a "Final Round Series", voltado para as etapas finais do torneio.

continua após a publicidade

- O Mundial de Clubes estabelecerá novos padrões para o futebol de clubes em todo o mundo; por isso, estamos encantados em contar com uma empresa tão experiente e especializada quanto a BEYOND Hospitality, que oferecerá serviços preferenciais inovadores aos torcedores que participarão desta competição única, que agora tem um atrativo a mais - afirmou Mattias Grafström, secretário-geral da FIFA.

Fifa anuncia acordo com Beyond (Foto: Divulgação/Fifa)

- A BEYOND oferecerá uma variedade de opções excelentes para uma experiência de torneio elevada, como nossos clientes merecem. Estamos orgulhosos de receber a confiança para contribuir com o lançamento deste capítulo emocionante no futebol mundial e esperamos dar as boas-vindas aos convidados com um programa de hospitalidade à altura - declarou o presidente executivo da Beyond Hospitality, Jaime Byrom.

continua após a publicidade

As vendas dos pacotes de hospitalidade para o Mundial de Clubes de 2025 devem começar em janeiro, mas os torcedores que quiserem adquirir esses serviços já podem manifestar seu interesse no site da Fifa.

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

O Mundial será realizado entre os dias 14 de junho e 13 de julho de 2025 nos Estados Unidos. O evento contará com 32 clubes e os jogos acontecerão em doze estádios.

Além da parceria com a Beyond, a Fifa já tinha anunciado contratos com Hisense, Bank of America, AB InBev e acordo de direitos de transmissão com a DAZN.