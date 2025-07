A derrota para o Chelsea na semifinal do Mundial de Clubes não doeu apenas no campo, mas também no bolso. Além de dar adeus ao sonho do título, a queda nesta terça-feira (8) teve um alto custo na premiação do Fluminense, impedindo o clube de disputar uma bolada milionária na grande final.

O prêmio que 'escapou': quanto o Fluminense deixou de ganhar?

Ao dar adeus à competição na semifinal, o Fluminense perdeu a chance de disputar os dois maiores prêmios do torneio. O valor que "ficou na mesa" é considerável. Confira os valores para os finalistas:

Prêmio para o Campeão: US$ 40 milhões (cerca de R$ 221,6 milhões)

Prêmio para o Vice-campeão: US$ 30 milhões (cerca de R$ 166,2 milhões)

Time do Fluminense na partida contra o Al-Hilal, pelo Mundial de Clubes (Foto: Marcelo Gonçalves/FFC)

Cofre cheio: Quanto o Fluminense recebeu de premiação no Mundial?

Apesar de não chegar à final, o Fluminense não volta de mãos vazias dos Estados Unidos. A campanha histórica até a semifinal já garantiu uma premiação milionária e muito expressiva para o clube. Somando os valores de participação, desempenho na fase de grupos e os avanços no mata-mata, o Tricolor acumulou um total de US$ 60,8 milhões (aproximadamente R$ 329 milhões).

Veja o detalhamento da premiação do Flu:

Participação na fase de grupos: US$ 15,2 milhões

Desempenho na fase de grupos (1V e 2E): US$ 4 milhões

Classificação para as oitavas: US$ 7,5 milhões

Classificação para as quartas: US$ 13,1 milhões

Classificação para a semifinal: US$ 21 milhões

TOTAL: US$ 60,8 milhões (R$ 329,4 milhões)

A eliminação em campo

A vaga na final, que valia a disputa por essa bolada, escapou em uma partida decidida por um "Cria de Xerém". O Fluminense foi derrotado por 2 a 0 pelo Chelsea, com ambos os gols marcados pelo atacante João Pedro, jogador formado na base do clube tricolor.

