Manchester United encerra negociações com a Amazon sobre documentário

O Manchester United desistiu de um acordo milionário com a Amazon para a produção de uma série documental no estilo “All or Nothing”, semelhante às que já acompanharam os bastidores de clubes como Arsenal, Manchester City e Tottenham. Segundo informações do "The Athletic", o projeto foi interrompido após o técnico Rúben Amorim se posicionar contra a ideia, considerando que a presença constante das câmeras poderia atrapalhar o foco do elenco em um momento delicado.

Entenda a proposta recusada pelo United

A proposta da Amazon girava em torno de mais de 10 milhões de libras (cerca de R$70 milhões), o que representaria o maior valor já pago pela empresa a um clube de futebol para esse tipo de produção. A direção do United, incluindo nomes da nova gestão da INEOS, via com bons olhos a possibilidade de aliviar a situação financeira do clube, que soma mais de 700 milhões de libras em dívidas e ficará fora de competições europeias na próxima temporada.

Ainda assim, o treinador português deixou claro que não via benefícios na proposta e que uma série nos moldes apresentados poderia representar uma distração num ambiente que já enfrenta problemas internos. O conselho executivo do clube, então, acatou sua recomendação e encerrou as conversas com a gigante do streaming.

O trenador Rúben Amorim foi contra a ideia do Manchester United gravar um documentário no decorrer da temporada 2025/26 com a Amazon (Foto: Reprodução/Manchester United)

Elenco do Manchester United se representou nesta semana

O Manchester United iniciou sua pré-temporada nesta segunda-feira (7), no centro de treinamentos de Carrington, mas uma ausência chamou atenção: Marcus Rashford, de 27 anos, não apareceu no primeiro dia de treinos. O atacante, que já vinha sendo cotado para deixar o clube, está na mira do Barcelona como plano B, caso a negociação com Luis Díaz, do Liverpool, não avance.

Durante a apresentação dos reforços Matheus Cunha, ex-Wolverhampton, e Diego León, ex-Cerro Porteño, o Manchester United optou por afastar alguns atletas considerados fora dos planos para a temporada. Além de Rashford, ficaram de fora nomes como Alejandro Garnacho, Jadon Sancho, Antony e Tyrell Malacia - todos ausentes nas imagens divulgadas pelo clube.

