A venda geral de ingressos (setores mistos) para o Super Mundial de Clubes da FIFA começa nesta quinta-feira (19). A partir das 12h (de Brasília) começa a venda da cota especial de ingressos para os torcedores dos clubes que competem no torneio: Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras. Os ingressos estarão disponíveis no site oficial da Fifa (https://www.fifa.com/tickets), por meio de acesso especial fornecido pelos clubes.

A princípio, o público geral só terá acesso aos jogos da fase de grupos da competição, que será sediada nos Estado Unidos. Os ingressos custarão a partir de 30 dólares (aproximadamente R$ 180).

Troféu do Super Mundial de Clubes (Foto: Divulgação/Fifa)

Detalhes da venda de ingressos para o público geral

Grupos A e B: 12h (de Brasília) - Botafogo e Palmeiras

(de Brasília) - Grupos C e D: 17h (de Brasília) - Flamengo

(de Brasília) - Grupos E e F: 19h (de Brasília) - Fluminense

(de Brasília) - Grupos G e H: 15h (de Brasília)

Clubes divulgam detalhes dos ingressos de setor exclusivo no Super Mundial

🔥Botafogo:

- A venda para os setores exclusivos da torcida alvinegra começam no dia 6 de janeiro, com prioridade para sócio-torcedor.

🔴Flamengo:

- Para o setor dedicado à torcida rubro-negra, a venda será iniciada no dia 7 de janeiro de 2025, com vantagens para os sócios-torcedores.

🐷Palmeiras:

- A cota reservada à torcida do Palmeiras será disponibilizada pelo clube a partir do dia 7 de janeiro, com prioridade para os sócios.

🏟️Fluminense:

As vendas dos setores exclusivos para os sócios começam nesta quinta-feira (19), às 12h (de Brasília), e seguem com exclusividade até o dia 23 de dezembro, às 12h (de Brasília).

- Na seção “Club Fans”, o comprador deverá selecionar o Fluminense para acessar o portal de ingressos;

- Dentro do portal de venda, o comprador deverá inserir o código recebido via e-mail cadastrado na plataforma de sócios do Flu.