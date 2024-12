DAZN assina contrato com a Fifa para transmissão exclusiva do Mundial de Clubes de 2025

A Fifa anunciou que assinou um contrato com a DAZN de direitos exclusivos de transmissão global do Mundial de Clubes de 2025. A plataforma de streaming transmitirá ao vivo e gratuitamente os 63 jogos do torneio para todo o mundo, em vários idiomas.

O acordo inclui a possibilidade de sublicenciamento para redes locais de transmissão gratuitas.

Segundo a Fifa, a parceria entre os dois terá início já no sorteio dos grupos da competição que acontecerá na quinta-feira (5). O chamado "Super Mundial" acontecerá entre os dias 15 de junho e 13 de julho de 2025 e contará com a participação de 32 clubes, incluindo os brasileiros como Flamengo, Botafogo, Fluminense e Palmeiras.

- Desde o início, a FIFA queria ter os melhores 32 clubes do mundo competindo em um torneio inclusivo e baseado no mérito para coroar o único ‘campeão mundial de clubes FIFA’ oficial. Como parte disso, era imprescindível para a FIFA garantir que o maior número possível de fãs de futebol em todo o mundo pudesse acompanhar a ação, e este acordo com a DAZN garante que, em termos de transmissão, a nova FIFA Club World Cup será o torneio de clubes mais acessível de todos os tempos- disse o presidente da FIFA, Gianni Infantino.

O contrato assinado entre Fifa e DAZN inclui também parceria em outros âmbitos, como a integração do serviço de streaming da entidade, o FIFA+, que contém toda a biblioteca da FIFA com momentos icônicos do futebol e reprises de partidas completas, além de jogos e melhores momentos.

- Este acordo inovador com a FIFA é um marco importante na jornada da DAZN para se tornar a plataforma de entretenimento definitiva para os fãs de esportes em todo o mundo. Estamos encantados por ter os direitos exclusivos para este novo capítulo do futebol de clubes global, marcando o início de nosso relacionamento de longo prazo com a FIFA e consolidando nosso status como a casa do futebol. A DAZN é a única plataforma de streaming esportivo que possui um alcance verdadeiramente global, com tecnologia de ponta e um foco único em oferecer a melhor experiência digital para todos os fãs de esportes. Estamos comprometidos em garantir que cada fã possa assistir a cada momento da ação empolgante deste novo torneio de clubes de destaque - comemorou o CEO da DAZN, Shay Segev.

O anúncio da Fifa com o streaming, assistido por mais de 300 milhões de espectadores em mais de 200 mercados, encerra as dúvidas e especulações sobre a venda dos direitos de transmissão da competição. A maior entidade do futebol vinha sendo pressionada por clubes e entidades sobre a viabilidade deste novo mundial e sobre os poucos acordos fechados até então.