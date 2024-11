Fifa anuncia AB InBev como cervejaria oficial do Mundial de Clubes de 2025

A Fifa anunciou nesta segunda-feira (25) que fechou um contrato para que a AB InBev seja a cervejaria oficial do Mundial de Clubes de 2025. A colaboração será liderada pelas marcas Budweiser e Michelob ULTRA, e por marcas locais em mercados selecionados.

continua após a publicidade

➡️ Fifa anuncia 1º patrocinador do Mundial de Clubes de 2025

A multinacional já patrocina eventos da maior entidade do futebol há 40 anos. O acordo de patrocínio fechado para o Mundial inclui diversos ativos em locais de destaque do estádio, integração em ações promocionais, experiências únicas para clientes, mas o grande destaque será o prêmio de Melhor Jogador da Partida.

- Nossas marcas desempenham um papel de destaque em momentos culturais importantes e em grandes eventos esportivos. Essa colaboração com a Copa do Mundo de Clubes da FIFA está alinhada à nossa missão de oferecer mais momentos de celebração e alegria a todos os fãs do planeta, através da cerveja e do esporte. Será um prazer colaborar com a FIFA no próximo verão nesta ocasião histórica - afirmou Michel Doukeris, CEO da AB InBev.

continua após a publicidade

- Após quase 40 anos como patrocinador emblemático de nossas competições, é com prazer que anunciamos que a AB InBev se junta como parceira na nova Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Vamos iniciar uma jornada que redefinirá o futebol de clubes e dará origem a um novo torneio global. Junto às marcas da AB InBev, proporcionaremos momentos inesquecíveis aos fãs de futebol em todo o planeta - comemorou o presidente da FIFA, Gianni Infantino.

Ab InBev é anunciada como patrocinadora oficial do Mundial de Clubes 2025 (Foto: Divulgação/Fifa)

Acordo com a Hisense

O acordo de patrocínio com a AB InBev é a penas o segundo que a Fifa consegue fechar para o chamado Super Mundial. No início de novembro, a entidade divulgou a assinatura de um contrato com a fabricante chinesa de eletrônicos e eletrodomésticos, Hisense.

continua após a publicidade

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

A Fifa vinha sendo cobrada pelos clubes e até por outras entidades esportivas pelos poucos contratos de patrocínios fechados para o evento e pela dificuldade na venda dos direitos de transmissão.

O Mundial de Clubes de 2025 será realizada entre 15 de junho e 13 de julho, nos EUA, e está sendo chamada de Super Mundial por causa do novo formato com 32 equipes. O torneio será disputado em 12 estádios de 11 cidades dos Estados Unidos.