Alex Telles projeta Botafogo no Mundial de Clubes 2025: ‘Nível muito alto’

Pensando na próxima temporada, Alex Telles traçou os planos do Botafogo, em entrevista ao Lance!, no Prêmio Fui Clear. O lateral chegou na reta final da temporada e foi peça crucial para a conquista da Libertadores e do Brasileirão. Agora o Glorioso tem pela frente o desafio do Mundial de Clubes 2025.

- Obviamente que o nível é maior, o nível é muito alto, mas eu acredito que todo mundo que é ali está por méritos. Eu já passei, graças a Deus, por vários campeonatos e muitas equipes, mas o que eu encontrei no Botafogo também é um futebol de alto nível, não vejo muita diferença. Obviamente que os detalhes e os erros têm que ser minimizados nesses jogos, mas tenho plena consciência de que o Botafogo e também as equipes brasileiras irão e vão fazer um grande papel nesse Mundial - disse o lateral, que completou:

- Acho que prioridade não deve existir, porque todos os campeonatos são importantes. O Botafogo, a partir do aumento que ganha o Brasileirão e a Libertadores no mesmo ano, a pressão aumenta, o nível fica muito maior. Fica tudo muito mais exigente. Então, acredito que não seja só uma prioridade, mas sim vai ser um grande campeonato que o Botafogo vai ir pra fazer um grande papel. Um elenco maravilhoso, com uma qualidade extrema e é um elenco ganhador. Ganhador de títulos importantes. Perfeito.

Botafogo no grupo da morte?

O Botafogo caiu no que pode ser chamado de “grupo da morte” do super Mundial. Atlético de Madrid, Paris Saint-Germain e Seattle Sounders enfrentarão o Alvinegro na fase de grupos. O campeonato acontecerá pela primeira vez na história e funcionará como uma Copa do Mundo de clubes.