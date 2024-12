Nesta quarta-feira (11), o Botafogo inicia sua trajetória na Copa Intercontinental de 2024, o antigo Mundial de Clubes, diante do Pachuca-MEX, buscando uma vaga na semifinal. A mudança de formato fez com que os clubes campeões da Libertadores precisassem jogar uma partida a mais em busca da conquista histórica.

A alteração feita na trajetória rumo ao topo aconteceu de forma concomitante à criação do Mundial de Clubes com 32 equipes, que terá sua primeira edição em 2025. Mas como fica o reconhecimento dos clubes que ergueram a taça nas competições anteriores da federação?

🏆 Como a Fifa enxerga os antigos campeões com o novo Mundial?

Apesar de todas as mudanças realizadas pela entidade máxima do futebol, os times que conquistaram a competição seguirão sendo considerados campeões. Em 2017, o Conselho da Fifa se reuniu em Calcutá e passou a reconhecer todas as disputas, desde 1960 até 2004, também como válidas pelo posto de campeão do mundo. A partir de 2005, o torneio passou a estar no guarda-chuva - assim como a edição de 2000 -, o que facilitou as análises.

Por um longo tempo, apenas o Corinthians, vencedor em 2000, e todas as equipes campeãs de 2004 até o momento tinham o direito de se chamar de "mundiais". Os demais eram chamados de campeões "intercontinentais". O fato de o nome Copa Intercontinental ser dado à época acabava gerando brincadeiras entre rivais, com a célebre frase "Intercontinental não é Mundial", o que acabou caindo por terra após o reconhecimento da Fifa.

O retorno do nome "Intercontinental" à disputa do Botafogo e a transferência do "Mundial de Clubes" para o formato com 32 times não alterará o peso das competições, já que todos são considerados pelo órgão como válidos para a denominação de campeão mundial após a decisão de sete anos atrás.

Apesar disso, ainda há uma leve separação feita pela Fifa. No último ano, antes do Fluminense enfrentar o Manchester City de Pep Guardiola, a federação publicou um artigo relembrando os feitos de São Paulo, Internacional e Corinthians, campeões já no período de sua organização direta, e excluiu times como o Santos de Pelé e o Flamengo de Zico, que alcançaram a conquista na época da parceria Uefa-Conmebol.

Artur Jorge planeja conduzir o Botafogo, classificado também ao Mundial de 2025, ao título da Copa Intercontinental deste ano (Foto: Luiz Erbes/AGIF)

O Botafogo dá seu primeiro passo, portanto, na Copa Intercontinental de 2024, contra o Pachuca. A bola rola às 14h (de Brasília) desta quarta-feira (11), no Estádio 974, em Doha (CAT), valendo o troféu do Dérbi das Américas. Caso avance, terá pela frente o Al-Ahly na Copa Challengers, e se vencer, enfrenta o Real Madrid na decisão.