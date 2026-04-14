Executivo ex-Nike processa o Corinthians em R$ 500 mil em caso de desvio de camisas

Quase seis meses após uma auditoria apontar irregularidades na gestão de materiais esportivos do Corinthians fornecidos pela Nike, um ex-executivo que trabalhava para a empresa norte-americana está processando o Timão e cobrando R$ 500 mil por danos morais. Rodrigo Garrote foi demitido da Fisia, empresa que atua como distribuidora oficial da marca no Brasil, no último mês e alega que as informações veiculadas na mídia de que seu nome estaria ligado ao caso do desvio de uniformes é "dissociada da realidade", segundo ele.

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A informação foi divulgada pelo site "ESPN" e afirma que o ex-executivo moveu uma ação aberta na Justiça em que cobra o Corinthians, a própria Fisia e sites que divulgaram notícias relacionadas ao caso. Páginas de redes sociais também foram incluídas na ação. Garrote foi demitido da distribuidora da Nike por justa causa no dia 16 de março.

No processo, o executivo afirma que as declarações veiculadas na imprensa e nas redes sociais são "distorcidos e desprovidos de qualquer lastro probatório, especialmente no que se refere a suposto envolvimento com desvio de produtos relacionados ao Sport Club Corinthians Paulista". Sobre a inclusão do Corinthians e Fisia na ação, não há uma explicação na ação.

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Ainda segundo a reportagem da "ESPN", o ex-executivo afirma que não teve assistência jurídica devida no momento da sua demissão e que foi forçado a "firmar instrumento de confissão de dívida". De acordo com o documento na época, o nome de Rodrigo Garrote é citado no relatório feito pelo Corinthians através de uma auditoria interna.

A ação anexa o documento da demissão por justa causa movida pela Fisia, descrita como "emissão ou utilização indevida de voucher para uso/benefício próprio ou de terceiro". Garrote também anexou links e prints das matérias que citam seu envolvimento do caso como possíveis provas no pedido da ação por danos morais.

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