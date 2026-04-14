Corinthians ouve CBF, mas contesta avaliação de lance com Flaco e Bidon

O Corinthians esteve presente na reunião da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) sobre arbitragem para cobrar explicações do dérbi de domingo (12), contra o Palmeiras, na Neo Química Arena, especificamente em um lance envolvendo Flaco López e Breno Bidon.

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Na reta final da partida, quando o Palmeiras pressionava em busca do gol. Flaco López se chocou com Breno Bidon no meio do caminho e gerou reclamações por parte dos torcedores do Corinthians. Em campo, o árbitro não interpretou o lance como passível de cartão vermelho, e o VAR também não recomendou revisão.

O Lance! apurou que a explicação da entidade máxima do futebol brasileiro foi de que o lance não configura agressão, conforme a avaliação da equipe de arbitragem na partida. O Corinthians discordou da decisão e do posicionamento da CBF e manifestou sua insatisfação.

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Um dia antes, o Corinthians confirmou que participaria da reunião e que cobraria explicações da CBF e da comissão de arbitragem.

— Ainda sobre o jogo de ontem, toda segunda-feira a CBF faz uma reunião sobre arbitragem. E nós faremos uma solicitação forte para entender por que o atleta Flaco López não foi expulso em uma cotovelada em Breno Bidon, em lance claro de expulsão. O VAR ontem foi ativo nas duas expulsões contra o Corinthians, então queremos uma explicação do porquê esse lance não foi solicitado ao VAR para que o árbitro de campo pudesse avaliar. Entendemos que isso gerou prejuízo ao clube e vamos cobrar com educação, gentileza, mas com firmeza, para entender por que essa situação não foi averiguada como deveria ser — disse Marcelo Paz em vídeo publicado pelo Corinthians.

E o nosso var lá pic.twitter.com/dOcXUjeQVm — Os Burros da Bola (@OsBurrosdaBola) April 12, 2026

Corinthians x Palmeiras quente

O Corinthians e parte de seu elenco foram denunciados no Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol (STJD) pelos conflitos generalizados no clássico contra o Palmeiras, disputado no domingo (12), pelo Campeonato Brasileiro.

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Corinthians x Palmeiras foi marcado por polêmicas (Foto: Roberto Casimiro /Fotoarena/Folhapress) ORG XMIT: 2923932

Veja abaixo o detalhamento das denúncias:

André: expulso após gesto obsceno

Artigo: 258 (conduta contrária à disciplina ou ética desportiva)

Pena: suspensão de uma a seis partidas

Matheuzinho: expulso por agredir adversário

Artigo: 254-A (agressão física)

Pena: suspensão de quatro a 12 partidas

Breno Bidon: envolvido em atitude hostil na zona mista após o jogo

Artigo: 250 (ato desleal ou hostil)

Pena: suspensão de uma a três partidas

Hugo Souza: críticas à arbitragem em entrevista, caracterizando ofensa

Artigo: 243-F (ofensa à honra da arbitragem)

Pena: multa de R$ 100 a R$ 100 mil e suspensão de uma a seis partidas

Luiz Fernando do Santos: participação em confusão após a partida

Artigo: 257 (envolvimento em rixa ou tumulto)

Pena: suspensão de duas a dez partidas

Corinthians: citado por desordem no estádio, atraso no jogo, ato discriminatório e tumulto

Artigos: 213 (desordem na praça de desporto), 243-G (injúria racial) e 257 (rixa ou tumulto)

Pena: multa de R$ 100 a R$ 100 mil e perda de mando de uma a dez partidas

Palmeiras: envolvimento em tumulto após o jogo

Artigo: 257 (participação em rixa ou tumulto)

Pena: multa de R$ 20 mil (caso não haja identificação) e suspensão de duas a dez partidas aos envolvidos

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