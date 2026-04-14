O Corinthians divulgou informações detalhadas sobre a venda de ingressos para a partida de ida contra o Barra, válida pela quinta fase da Copa do Brasil. O confronto será disputado no estádio da Ressacada, em Santa Catarina.

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Segundo o clube, os valores variam entre R$ 350 (inteira) nos setores C, D e E e R$ 250 (inteira) nos setores F, G e H.

— O Sport Club Corinthians Paulista informa como será a venda de ingressos de visitante para Barra-SC x Corinthians, no dia 21/4, às 21h30 (horário de Brasília), no estádio da Ressacada, em Florianópolis-SC, pelo jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil 2026. Os ingressos para a Fiel já estão à venda no site http://www.futebolcard.com/. As entradas de visitante custam R$ 350,00 (inteira) nos setores C, D e E e R$ 250,00 (inteira) nos setores F, G e H. O estádio fica localizado na Av. Dep. Diomício Freitas, 1000 - Carianos — disse o Corinthians em nota.

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Bene Sobrinho, presidente do Barra (Foto: Tiago Winter / Barra FC)

Barra x Corinthians

A primeira partida acontece no dia 21 de abril, às 21h30. O confronto de volta será disputado na Neo Química Arena, no dia 14 de maio, às 19h30.

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Localizada em Itajaí (SC), a Arena Barra FC é o estádio oficial do clube. Para o jogo contra o Corinthians, no entanto, o Barra não atuará no estádio. A arena tem capacidade para 5.500 pessoas, número inferior ao exigido pela CBF para competições nacionais.

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