Ele se destacou no mundo dos negócios, investindo em clubes como o Liverpool.

O astro do basquete e atual estrela do Los Angeles Lakers entra em quadra nesta segunda-feira (11), contra o Oklahoma City Thunder, em uma situação dramática nos playoffs da NBA. A equipe precisa de uma vitória para evitar a eliminação após perder as três primeiras partidas da série. Contudo, para além do desempenho esportivo, LeBron James é destaque no mundo dos negócios, ostentando uma fortuna bilionária e influência direta em clubes gigantes do esporte europeu, como o Liverpool.

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Liverpool, beisebol e hóquei: o portfólio de LeBron

A trajetória de LeBron James nos negócios esportivos é pautada por decisões estratégicas de longo prazo. O ala tornou-se acionista do Liverpool em 2011, ao adquirir 2% das ações do clube por US$ 6,5 milhões. Em março de 2021, o King elevou seu patamar de investidor ao se tornar sócio do Fenway Sports Group (FSG), ampliando sua participação acionária no clube inglês.

Desde que consolidou o acordo com o grupo, James também passou a deter participações em outras franquias de peso, como o Boston Red Sox, da MLB, o Pittsburgh Penguins, da NHL, a Roush Fenway Racing, da Nascar, e o canal esportivo NESN.

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Valorização recorde e o retorno sobre o investimento

Os números do investimento de LeBron no clube inglês impressionam. Em 2011, quando o astro adquiriu sua fatia de 2%, o valor total do Liverpool era estimado em cerca de US$ 325 milhões. Hoje, com o clube avaliado em US$ 5,74 bilhões (R$ 28,7 bilhões) pelo portal especializado Sportico, essa mesma participação vale aproximadamente US$ 114,8 milhões (R$ 562 milhões).

Na prática, o investimento inicial de James teve uma valorização de aproximadamente 1.666%. Isso significa que o atleta multiplicou seu capital inicial por mais de 17 vezes. Esse sucesso financeiro serve de base para o seu desejo público de um dia adquirir uma franquia própria na NBA, utilizando sua experiência como investidor no futebol, beisebol e hóquei.

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LeBron veste regata feita em parceria com o Liverpool na temporada 24/25 — (Foto: Divulgação)

A construção da fortuna bilionária

De acordo com levantamento da Forbes, LeBron James foi o primeiro jogador em atividade da liga a atingir o status de bilionário, com fortuna estimada em US$ 1,4 bilhão (R$ 6,86 bilhões). Desse total, o astro acumulou mais de 500 milhões de dólares em salários brutos ao longo de suas passagens por Cleveland Cavaliers, Miami Heat e Los Angeles Lakers.

A chave para o seu sucesso financeiro, no entanto, reside na estratégia fora das quadras. James acumulou mais de US$ 1 bilhão provenientes de empreendimentos comerciais e contratos de patrocínio com marcas como a Nike. O diferencial é que ele não atua apenas como garoto-propaganda, mas exige participação acionária nas marcas com as quais trabalha, como ocorreu com a Beats by Dre.

Paralelamente aos negócios, o astro mantém o foco no impacto social. A Fundação da Família LeBron James inaugurou sua primeira escola primária em 2018 e já prometeu investir mais de 40 milhões de dólares em bolsas de estudo universitárias. Enquanto o mundo do basquete aguarda o que pode ser sua última partida pelos Lakers, o império corporativo de LeBron James está devidamente consolidado.

O possível "last dance" nos Lakers

O Los Angeles Lakers encara um cenário crítico nos playoffs da NBA. A franquia precisa da vitória para evitar uma eliminação precoce.

Contudo, o peso do confronto ultrapassa as quatro linhas, pois este pode ser o capítulo final da trajetória de LeBron James em Los Angeles. Aos 41 anos, o astro atingirá o status de agente livre pela primeira vez na carreira ao término desta temporada. Até o momento, Lebron não definiu se dará continuidade à sua carreira profissional para o ciclo de 2026/2027, colocando o futuro esportivo e comercial dos Lakers em um momento de incerteza estratégica.

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