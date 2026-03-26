Renato comenta carinho da torcida do Vasco e aponta detalhe na equipe: 'Tem que melhorar'

Em entrevista para o "Ge", Renato Gaúcho, treinador do Vasco da Gama, contou como é quando um torcedor do Cruzmaltino o vê na rua. De acordo com o técnico, alguns fãs choram e o abraçam, agradecendo pelos bons resultados, mas o comandante afirmou que ainda tem muito a melhorar.

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Veja o que disse Renato Gaúcho:

- Eu vou na praia, na rua, e a torcida (do Vasco) não me deixa em paz. Me abraça, me beija, chora… Mas calma, gente, calma. A gente precisa melhorar bastante ainda - disse o treinador.

Renato Gaúcho comanda treino do Vasco no CT Moacyr Barbosa (Foto: Dikran Sahagian / Vasco)

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Vasco planeja melhorias no gramado de São Januário durante a Data Fifa

Texto de Pedro Cobalea

O gramado de São Januário passará por melhorias durante a pausa da Data Fifa, visando melhorar as condições para a sequência da temporada. O clube só retorna a atuar no estádio no dia 4 de abril, no clássico contra o Botafogo.

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O Lance! apurou que, Durante o período de parada, a equipe de manutenção intensificará os procedimentos de controle do thatch — acúmulo de material orgânico seco que indica a densidade do gramado — e vai aplicar areia para a descompactação do solo. A intenção é aumentar a consistência do campo, garantindo melhores condições para os jogos.

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A intenção é dar mais consistência ao gramado de São Januário para a sequência da temporada. Até o momento, o clube realizou apenas a troca da capa vegetativa, ou seja, a grama. Com a reforma do estádio, será realizada uma reforma completa que incluirá nivelamento total, drenagem eficiente e um perfil 100% arenoso.

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A empresa que cuida da manutenção dos gramados acredita que as fortes chuvas, que já afetaram cinco partidas do time nesta temporada, são o principal fator que compromete a qualidade do campo.

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