O Santos informou que entregou, nesta segunda-feira (11), a primeira documentação referente ao Sistema de Sustentabilidade Financeira (SSF), nome técnico do Fair Play Financeiro da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

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Segundo o clube, o envio foi realizado para a ANRESF (Agência Nacional de Regulação e Sustentabilidade do Futebol), órgão regulador do Fair Play Financeiro, e faz parte de uma série de envios anuais obrigatórios pelos Clubes de Série A e B para cumprir com as exigências da entidade.

Nesta primeira entrega, o Santos apresentou dados do requisito de solvência. As próximas, que acontecerão ao longo do ano, tratarão de requisitos de demonstrações financeiras, governança e transparência, além de informações orçamentárias.

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Todas essas entregas exigem um processo transversal realizado por diversas áreas do clube, reunindo os Departamentos de Compliance, Financeiro, Contabilidade e Recursos Humanos. A obrigação de envio se iniciou em 2026, com a entrada em vigor do respectivo regulamento sobre o tema.

— O Fair Play Financeiro da CBF representa uma evolução importante para o futebol brasileiro. O Santos entende que sustentabilidade, responsabilidade e transparência precisam caminhar juntos com a competitividade esportiva. O cumprimento dessas exigências reforça o nosso compromisso com uma gestão cada vez mais profissional e alinhada às melhores práticas de governança — afirmou o presidente Marcelo Teixeira.

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O Fair Play Financeiro é o conjunto de regras que regula a saúde econômica dos clubes e a integridade das competições, com o objetivo central de garantir a solvência e sustentabilidade das entidades de prática desportiva.

— Mais do que uma obrigação regulatória, o Fair Play Financeiro representa uma oportunidade de fortalecimento da cultura de planejamento, responsabilidade e integridade dentro do futebol. O Santos FC acompanha essa evolução com seriedade e senso de responsabilidade institucional — finalizou o mandatário.

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