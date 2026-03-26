Decisão de Ancelotti sobre jogador do Flamengo repercute: 'Vai fazer'

O Brasil vai enfrentar a França, na tarde desta quinta-feira (26), em amistoso preparatório para a Copa do Mundo de 2026. Nas redes sociais, uma decisão de Carlo Ancelotti em relação a um jogador do Flamengo chamou atenção de torcedores.

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Com muitos problemas na zaga, o técnico italiano confirmou em coletiva que Léo Pereira, do Flamengo, será titular no amistoso. O defensor rubro-negro terá a dura missão de marcar Kylian Mbappé, que vai jogar pela França.

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Nas redes sociais, a decisão de Ancelotti de escalar Léo Pereira pegou muitos torcedores de surpresa. Essa foi a primeira convocação do zagueiro para a Seleção Brasileira. Veja os comentários abaixo:

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Léo Pereira, do Flamengo, em treino da Seleção (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Veja comentários sobre a decisão de Ancelotti

Léo Pereira, do Flamengo, celebrou convocação à Seleção Brasileira: 'Sonho realizado'

Léo Pereira comemorou a convocação à Seleção Brasileira. Via redes sociais, o zagueiro disse estar realizando um sonho e agradeceu ao Flamengo e aos companheiros de equipe.

— Sentimento inexplicável, um sonho realizado, sonho da minha família e de tantas pessoas que contribuem diariamente na minha carreira, representar o Brasil é uma honra, sigo vivendo os planos de Deus! Grato ao Flamengo e todo staff por me dar total suporte, meus companheiros de equipe que são minha segunda família e a Nação. Deus é bom o tempo todo — escreveu o defensor rubro-negro.

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Esta é a primeira convocação de Léo Pereira. esde a última temporada, o defensor se tornou peça fundamental no time rubro-negro, atual campeão da Libertadores e do Brasileirão. No último jogo da equipe carioca antes da convocação, que contou com a presença de Ancelotti, o zagueiro, após mais uma atuação sólida defensivamente, marcou um golaço de falta.

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