Entenda os planos da comissão técnica do Palmeiras na pausa da Data Fifa

O elenco do Palmeiras se reapresentou na tarde desta quarta-feira (25) após três dias de descanso. Com o retorno dos jogadores, o trabalho para a sequência da temporada já se iniciou e, com ele, os planos da comissão técnica para o mês de abril, que terá ainda mais duas competições além do Brasileirão: Libertadores e Copa do Brasil.

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Ainda sem a presença do técnico Abel Ferreira, que chegará no final da semana para dar continuidade às atividades na Academia de Futebol com o grupo, o auxiliares do português já têm algumas missões traçadas, como dar sequência à recuperação do centroavante Vitor Roque, que realiza um cronograma individualizado em razão de um trauma no tornozelo esquerdo.

O jogador já tem ficado à disposição nos jogos, mas ganhando menor minutagem para evitar um agravamento da lesão. Isso foi bem planejado pelo departamento médico do clube para que a pausa da Data Fifa sirva para deixar o Tigrinho 100% o mais rápido possível.

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Outra meta para este mês é integrar o atacante Paulinho ao restante do grupo. O jogador está fora dos gramados desde a disputa do Mundial de Clubes, quando passou por outra cirurgia na canela direita, e agora se prepara para dar início à última fase do processo de recuperação.

Desde que o jogador passou pelo procedimento, os médicos do clube avisaram que a lesão do camisa 10 requer mais cuidados e só voltará a campo quando estiver completamente bem. Atualmente, Paulinho tem participado de atividades em campo reduzido ao lado de Crias da Academia.

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Por fim, o clube também pretende recuperar os jogadores mais desgastados com a sequência intensa de partidas. O Palmeiras disputou 20 partidas em um período de 71 dias. No início da temporada, o técnico Abel Ferreira rodou mais o elenco, mas com o mata-mata do Paulistão, acabou utilizando os titulares de forma mais efetiva, assim como no início do Brasileirão.

Desfalques do Palmeiras na Data Fifa

Todos os jogadores estrangeiros do Palmeiras estão com suas seleções neste período. São eles: os argentinos Giay e Flaco López, os uruguaios Emiliano Martínez e Piquerez, os paraguaios Gustavo Gómez, Mauricio e Ramón Sosa e o colombiano Jhon Arias.

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