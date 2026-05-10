Quem pensou que ser cabeça de chave seria uma vantagem para João Fonseca acabou se decepcionando no sábado (9). O brasileiro foi eliminado na primeira rodada do Masters 1000 de Roma, perdendo para o sérvio Hamad Medjedovic por 2 sets a 1. Apesar de ter encerrado sua participação mais cedo do que o previsto, o jovem tenista não saiu de mãos vazias da capital italiana.

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Neste ano, a organização do Aberto de Roma irá conceder pouco mais de 8 milhões de euros, aproximadamente R$ 47,8 milhões na cotação atual. A premiação máxima para o campeão é de 1 milhão de euros, equivalente a R$ 5,7 milhões, tanto no masculino quanto no feminino.

Premiação de João Fonseca

A chance de comandar uma chave o colocou diretamente na segunda rodada, fazendo com que ele pulasse a etapa inicial. Apesar de não ter vencido, a simples participação de João Fonseca lhe garantiu um prêmio de 31,6 mil euros, aproximadamente R$ 182,2 mil.

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É importante ressaltar que os valores não são acumulativos. Por isso, mesmo que duas partidas tivessem sido jogadas, o brasileiro recebe "apenas" o valor estipulado para a etapa mais recente em que o tenista competiu.

Valores completos de 2026

Primeira rodada: 21,3 mil euros

Campeão: 1 milhão de euros

Finalista: 535,6 mil euros

Semifinalista: 297,5 mil euros

Quartas de final: 169,4 mil euros

Quarta rodada: 92,5 mil euros

Terceira rodada: 54,1 mil euros

Segunda rodada: 31,6 mil euros

➡️ Veja os lances da estreia de João Fonseca no Aberto de Roma

Relembre como foi a eliminação de João Fonseca

João Fonseca começou bem sua estreia diante de Hamad Medjedovic no Masters 1000 de Roma e levou a melhor no primeiro set após conseguir uma quebra decisiva no sétimo game. Mais sólido nos momentos importantes, o brasileiro confirmou o saque na sequência e fechou a parcial em 6/3. No segundo set, porém, o sérvio equilibrou as ações, passou a variar mais o ritmo da partida e aproveitou uma quebra no oitavo game para igualar o confronto com outro 6/3.

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A terceira parcial foi marcada pelo equilíbrio e pela tensão dos dois lados. Mesmo após demonstrar irritação em quadra, Fonseca conseguiu reagir depois de sofrer uma quebra e voltou para a partida nos games finais. O brasileiro ainda salvou um match point e levou a decisão para o tie-break, mas Medjedovic dominou o desempate por 7 a 1 e garantiu a vitória, eliminando o carioca do torneio italiano.

João Fonseca reage em partida contra Rafael Jodar no Masters 1000 de Madri. (Foto: Thomas Coex/AFP)

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