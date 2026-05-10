Apesar da derrota na estreia, João Fonseca recebe bolada no Aberto de Roma; veja valor
Brasileiro sofreu a virada para o sérvio Hamad Medjedovic por 2 sets a 1
- Matéria
- Mais Notícias
Quem pensou que ser cabeça de chave seria uma vantagem para João Fonseca acabou se decepcionando no sábado (9). O brasileiro foi eliminado na primeira rodada do Masters 1000 de Roma, perdendo para o sérvio Hamad Medjedovic por 2 sets a 1. Apesar de ter encerrado sua participação mais cedo do que o previsto, o jovem tenista não saiu de mãos vazias da capital italiana.
Relacionadas
➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
Neste ano, a organização do Aberto de Roma irá conceder pouco mais de 8 milhões de euros, aproximadamente R$ 47,8 milhões na cotação atual. A premiação máxima para o campeão é de 1 milhão de euros, equivalente a R$ 5,7 milhões, tanto no masculino quanto no feminino.
Premiação de João Fonseca
A chance de comandar uma chave o colocou diretamente na segunda rodada, fazendo com que ele pulasse a etapa inicial. Apesar de não ter vencido, a simples participação de João Fonseca lhe garantiu um prêmio de 31,6 mil euros, aproximadamente R$ 182,2 mil.
É importante ressaltar que os valores não são acumulativos. Por isso, mesmo que duas partidas tivessem sido jogadas, o brasileiro recebe "apenas" o valor estipulado para a etapa mais recente em que o tenista competiu.
Valores completos de 2026
- Primeira rodada: 21,3 mil euros
- Campeão: 1 milhão de euros
- Finalista: 535,6 mil euros
- Semifinalista: 297,5 mil euros
- Quartas de final: 169,4 mil euros
- Quarta rodada: 92,5 mil euros
- Terceira rodada: 54,1 mil euros
- Segunda rodada: 31,6 mil euros
➡️ Veja os lances da estreia de João Fonseca no Aberto de Roma
Relembre como foi a eliminação de João Fonseca
João Fonseca começou bem sua estreia diante de Hamad Medjedovic no Masters 1000 de Roma e levou a melhor no primeiro set após conseguir uma quebra decisiva no sétimo game. Mais sólido nos momentos importantes, o brasileiro confirmou o saque na sequência e fechou a parcial em 6/3. No segundo set, porém, o sérvio equilibrou as ações, passou a variar mais o ritmo da partida e aproveitou uma quebra no oitavo game para igualar o confronto com outro 6/3.
A terceira parcial foi marcada pelo equilíbrio e pela tensão dos dois lados. Mesmo após demonstrar irritação em quadra, Fonseca conseguiu reagir depois de sofrer uma quebra e voltou para a partida nos games finais. O brasileiro ainda salvou um match point e levou a decisão para o tie-break, mas Medjedovic dominou o desempate por 7 a 1 e garantiu a vitória, eliminando o carioca do torneio italiano.
🎾 Aposte na vitória do seu tenista preferido
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias