Palmeiras se reapresenta com oito baixas, e Vitor Roque segue cronograma individual

O Palmeiras se reapresentou na tarde desta quarta-feira (25), na Academia de Futebol, após três dias de descanso no início desta pausa para a Data Fifa, com oito desfalques e Vitor Roque na parte interna. O Verdão é o líder isolado do Campeonato Brasileiro, com 19 pontos, e inicia a preparação para voltar a campo contra o Grêmio, no dia 2 de abril, às 21h30, na Arena Barueri.

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Depois de um trabalho físico, o elenco realizou uma atividade técnica com ênfase em passes, posse de bola e marcações. O atacante Vitor Roque seguiu cronograma individualizado para voltar 100% na próxima semana, enquanto todos os estrangeiros do elenco estão com suas seleções: os argentinos Giay e Flaco López, os uruguaios Emiliano Martínez e Piquerez, os paraguaios Gustavo Gómez, Mauricio e Ramón Sosa e o colombiano Jhon Arias.

O volante Marlon Freitas comentou sobre o bom início de temporada no Palmeiras e a pausa da Data Fifa para descansar e aprimorar questões físicas, técnicas e táticas.

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- Começar o ano bem é importante. Estou muito feliz em conquistar o meu primeiro título logo na primeira competição, é algo muito importante. E agora é continuar pagando o preço, continuar sendo consistente. O Campeonato Brasileiro pede isso. Vamos iniciar o mês de abril também com a Copa do Brasil, serão jogos de mata-mata e a gente precisa estar concentrado - disse o camisa 17.

Marlon Freitas, um dos reforços contratados para esta temporada, rapidamente conquistou a vaga de titular e já se tornou um dos jogadores do elenco com mais partidas disputadas em 2026: 19, assim como Flaco López e Allan. Ele comentou sobre o entrosamento com Andreas Pereira no meio-campo.

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- É muito bom falar do Andreas, ele é um jogador fenomenal, a gente consegue se entender bem. Desde a minha chegada aqui no Palmeiras, tivemos esse contato e essa amizade. É muito importante, não só o Andreas, mas o Evangelista também, que foi o primeiro a me mandar mensagem desejando boas-vindas. Temos uma amizade muito forte fora do campo e a gente consegue trazer isso para dentro do campo - continuou Marlon Freitas.

- O Andreas é um grande jogador, o meu intuito é ajudar e estou feliz em poder ajudá-lo a fazer grandes jogos. Ele vem em uma sequência muito boa de assistências e de gols e o mais importante é o coletivo, é o Palmeiras sair vencedor - finalizou.

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Abel Ferreira chegará ao Palmeiras depois

Como adiantou o Lance! no domingo (22), o técnico Abel Ferreira ganhou uns dias a mais de descanso, como já é de costume em toda folga prolongada que o elenco tem. Ele é aguardado pelo clube no final da semana.

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(Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)



