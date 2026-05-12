O Sevilla está prestes a trocar de mãos. Sergio Ramos, ídolo da história recente do clube e ex-capitão do Real Madrid, encaminhou um acordo de princípio para adquirir a equipe espanhola ao lado do fundo de investimento Five Eleven Capital. A negociação, que se arrasta desde janeiro, avançou significativamente nesta terça-feira (12) após uma reunião de duas horas em um hotel de Sevilha.

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O valor estimado da transação é de aproximadamente 450 milhões de euros, já incluindo as dívidas do clube. O cronograma de pagamento, no entanto, pode variar conforme a divisão em que o time estiver na próxima temporada. O Sevilla, apesar de estar na 13ª posição, luta contra o rebaixamento, fora da zona de perigo por três pontos.

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Além do investimento direto na compra das ações, Ramos e seu grupo terão de realizar um aumento de capital significativo, entre 80 e 100 milhões de euros, para aliviar os problemas econômicos da entidade. O objetivo é também permitir uma melhoria no teto salarial do clube, que enfraqueceu drasticamente o time nas últimas temporadas.

Sergio Ramos finaliza acordo com Sevilla

O acordo foi finalizado um dia antes de a equipe disputar uma partida crucial contra o Villarreal, fora de casa, na luta contra o rebaixamento. Cerca de 600 torcedores do Sevilla viajaram para acompanhar o confronto, enquanto os atuais dirigentes pareciam ansiosos para concluir a venda o mais rápido possível, sem sequer esperar a confirmação da permanência na elite.

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Agora, o negócio depende apenas da aprovação do Conselho Superior de Desportos da Espanha (CSD). A legislação espanhola exige autorização prévia para a aquisição de 25% ou mais do capital social de uma Sociedade Anônima Desportiva (SAD), visando garantir a idoneidade do investidor e a estabilidade do clube.

Alexis Sanchéz comemora gol do Sevilla sobre o Barcelona (Foto: CRISTINA QUICLER / AFP)

Os papéis das principais figuras no novo Sevilla ainda estão sendo definidos. O diretor esportivo de todo o ecossistema da Five Eleven é Marc Boixasa, profissional com mais de dez anos de experiência no City Football Group, que iniciou sua carreira no próprio Sevilla. O diretor de operações é Jesús Zamorano, ex-executivo de La Liga.

Ramos, que deixou o clube em 2005 rumo ao Real Madrid, chega como proprietário e também como peça-chave na tomada de decisões esportivas e estratégicas. A Carta de Intenções assinada em janeiro expira em 31 de maio, o que explica a pressa de todas as partes para concluir os trâmites. A minuta dos contratos de compra e venda já foi elaborada semanas antes, restando apenas as assinaturas finais e o aval do órgão regulador.

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