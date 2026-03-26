Comentarista da Globo, Ledio Carmona é internado

Ledio Carmona, comentarista do Grupo Globo, está internado desde terça-feira (24), quando foi diagnosticado com um quadro de sepse, espécie de infecção generalizada. O jornalista permanece hospitalizado sob monitoramento e tratamento médico.

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Nesta quinta (26), Ledio Carmona utilizou suas redes sociais para comunicar ao público sua condição delicada de saúde. O comentarista informou que deve permanecer hospitalizado até a próxima semana. Após receber alta, Carmona ficará afastado do trabalho por um período adicional.

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- Tive um quadro de sepse cedinho na terça-feira, 41 graus de febre, choque séptico. Tive que vir às pressas para uma clínica e estou aqui, monitorado, todo furado, torto, como vocês podem estar vendo, mas estável. Devo ficar aqui mais alguns dias. Devo ficar sem trabalhar outros tantos dias. Não consigo ficar torto, porque estou com uma sonda, e ela me incomoda muito. Estou melhorando. As taxas estão muito altas ainda, altíssimas. Ontem, tive uma taquicardia, mas já está meio controlada. Dias bem difíceis - comunicou em vídeo.

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Comentarista Ledio Carmona desenvolve sepse e fica internado (Foto: Reprodução)

O comentarista revelou que convive com problemas de saúde há mais de 10 anos. Ledio relatou inclusive já quase ter perdido totalmente a visão do olho esquerdo.

- Tive muitos problemas nos últimos anos. Virei PCD em 2012, perdi a possibilidade de andar como todo mundo anda, como todo mundo corre, enfim. Em 2016, perdi praticamente a vista inteira do olho esquerdo. E, agora, tive isso. Um combo, né, que ferrou meu corpo todo. Minhas taxas estão todas alteradas, mas eu vou ficar bom. Vaso ruim não quebra - brincou.

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Mesmo internado , Lédio se comprometeu e se declarou para a profissão de jornalista, e garantiu que continuará atuando mesmo do hospital. O jornalista afirmou que análises por meio das redes sociais sempre que puder.

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