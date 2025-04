Como brasileira conquistou Schwarzenegger e lidera maior feira fitness do continente

A relação de Ana Paula Leal Graziano com o ator, ex-esportista e ex-governador americano ultrapassa a barreira dos negócios. Muito antes de se conhecerem, a brasileira já era uma grande admiradora do astro norte-americano. E foi essa relação de admiração que levou a empresária a um dos postos mais importantes na cadeia corporativa dos negócios do ícone do Mr. Olympia.

Em conversa com o lance, Ana Paula Graziano detalhou como iniciou sua relação com Schwarzenegger que deu início às tratativas para representar seu principal produto no mundo dos negócios fitness. Ela lembra que em uma viagem aos EUA visitou uma feira do Arnold Expo e se encantou com o evento.

- Quando fui para ver o evento dele pela primeira vez, em 2011, eu estava andando com o meu marido e falei: "Nossa, imagina fazer um evento desse no Brasil?". Mas eu não era ainda fã dele como aqueles público. Eu estudei muito sobre ele porque eu "se eu vou representar o nome de uma pessoa aqui, se eu vou dar entrevista e tudo o que eu falar pode reverberar de uma maneira positiva ou negativa com o nome dele, eu tenho que entender. Tenho que entender a paixão que as pessoas que têm por ele, que eu não tinha naquele momento - detalha.

Ana Paula Leal Graziano comanda o Arnold 2025. (Foto: Divulgação)

A relevância da empresária brasileira não se dá apenas pelo seu potencial de transformar o Arnold Sports Festival South America na principal feira multiesportiva do continente, mas no contexto em que ela cresceu à frente do evento. Ana Paula é a única mulher entre todos os sócios de Arnold Schwarzenegger, além de não ser uma personalidade do mundo do esporte. Apesar da paixão pelos esportes de musculação e do mundo do fisiculturismo, não foi em cima dos palcos que a brasileira se fez.

- Eu não sou da área, apesar de malhar todo dia, mas eu sou uma apaixonada, sim, por esse setor, e acho que esse setor é uma referência. O próprio exemplo é o Arnold, as pessoas se lembram do Arnold muito sobre fisiculturismo, mas o Arnold, hoje, se ele estivesse aqui, a primeira coisa que ele perguntaria é se você já treinou hoje. Então esse espírito dele realmente me contagiou de uma maneira que hoje eu sou uma apaixonada pelo esporte de força, me sinto uma privilegiada de trabalhar com o Arnold - destacou.

O caminho, então, foi apostar em sua atuação no mercado de realização de eventos, setor que atua há mais de 30 anos e onde fundou a Savaget Group, agência empresa que realiza o Arnold Brasil e tem mais de 30 anos de atuação no mercado.

Durante a entrevista, a empresária afirmou que ter um olhar cuidado nesta parte empresarial ajudou ela a se tornar uma querida pelo astro norte-americano, que não poupou elogios à brasileira em vídeo exibido na abertura feita aos jornalistas. Arnold ressaltou o alcance que a feira que leva seu nome tem no continente, não só para o setor comercial, mas também na realização das competições esportivas.

Um dos grandes feitos de Ana Paula é que surpreendeu os próprios americanos, que comandam a principal edição da feira, foi a escolha de receber lojistas, empresários e investidores antes mesmo do público geral. A ação, quase colocando os convidados em um momento de exclusividade, aumentou a atratividade de representantes do setor para o Arnold Brasil.

- Quando eu implementei isso nove anos atrás, o americano queria me matar. "Como? Vai entrar sem pagar?" Hoje eu tenho registrado mais de 18 mil CNPJs entrando aqui sem pagar. Por quê? Porque eu tenho que olhar esses clientes que estão aí, tenho que olhar o meu expositor que está aqui, entender o que ele quer. [...] Fico feliz que os americanos e o próprio Arnold entenderam muito bem a nossa filosofia, entendeu a cultura brasileira, que isso precisava ser feito - disse Ana Paula.

Ana Paula e Schwarzenegger atuam juntos nos negócios da Arnold Sports Festival. (Foto: Divulgação)

Números recordes no Arnold Brasil 2025

Ana Paula tem ao seu lado o empresário Luis Felipe Bonilha e, juntos, a dupla vem conduzindo o Arnold Brasil para bater recordes de audiência e de faturamento com os negócios que acontecem nos três dias de evento. A projeção deste ano é movimentar R$ 1 bilhão até o final da feira. Caso conquiste a meta, o número será o dobro que foi batido no ano anterior, edição que já foi recordista em diversos setores.

Em 2024, o Arnold Brasil gerou meio bilhão em negociações comerciais entre as marcas presentes na edição, que levou 100 mil pessoas para o Expo Center Norte, em São Paulo. Desta vez, no mesmo local, a feira expandiu seu espaço de atuação e ocupou mais um pavilhão do complexo, totalizando três setores destinados a cada um dos nichos trabalhos por eles. A expectativa é atingir 120 mil espectadores em 2025.

Um deles passou a ser exclusivo para as competições, que vão do fisiculturismo, power lift, lutas de modalidades varias e outros. Além disso, os outros dois espaços se dividem em suplementação, marcas de academia e bem-estar.