Tamer El Guindy, promotor do Mr. Olympia, diretor-executivo da IFBB Pro League & NPC e CEO Musclecontest, comentou quem são os favoritos a conquistar o título da categoria Open Bodybuilding no Arnold Brasil 2025. Em uma breve entrevista ao Lance!, o brasileiro falou um pouco sobre os atletas que vão subir no palco no próximo sábado (5), e apontou os nomes como os atletas a serem batidos.

- Eu acho que, hoje em dia, a diferença entre os profissionais é tão mínima que realmente qualquer atleta pode ganhar. Em termos de favoritismo, eu baseado no posicionamento do atleta que veio antes. Pela qualificação: Peres e o GoodVito. Eles se qualificaram bem, se posicionaram bem em shows profissionais anteriormente, mas somente por isso. Qualquer um desses profissionais pode ganhar - declarou Tamer El Guindy.

O promotor do Mr. Olympia explicou o porquê do Arnold Brasil 2025 ter menos categorias profissionais, em relação ao ano passado, e deu um panorama dos eventos da Musclecontest no Brasil.

- Segundo comentário que eu gostaria de fazer, é que ano passado foi um ano especial, com a comemoração dos 10 anos do Arnold South America, a gente adicionou mais duas categorias (em relação a esse ano). Mas os shows profissionais no Brasil aumentaram. A gente tem mais shows, só que estão distribuídos estrategicamente em mais áreas no Brasil - finalizou.

Programação do fisiculturismo

Sábado, 5 de abril

10h - Competição amadora (Classic Physique, Bikini)

12h - Prévias (Open profissional)

13h - Prévias (Wellness profissional)

18h30 - Finais (Open profissional)

19h - Finais (Wellness profissional)

Domingo, 6 de abril

10h - Competição amadora (Men's Physique, Wellness)

12h - Prévias (Classic Physique profissional)

12h - Prévias (Wheelchair profissional)

14h - Finais (Classic Physique profissional)

14h30 - Finais (Wheelchair profissional)

