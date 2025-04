Treinador de Italo Ferreira, Marcelo Cruz é fisiculturista e compete no Arnold Brasil

Preparador de Italo Ferreira, Marcelo Cruz é bodybuilder open e vai competir, neste sábado (5), no Arnold Classic Brasil. O atleta também é treinador de fisiculturistas e foi apontado por Ítalo como o grande responsável por uma evolução física do seu corpo para o surfe. Os dois atletas são patrocinados pela Integral Medica, empresa de suplementação esportiva.

Em entrevista ao Lance!, em junho de 2024, o campeão olímpico de Paris 2020, falou sobre o trabalho com Cruz. Ítalo estava em preparação para a etapa de Saquarema, da WSL.

- Quando eu conversei com o Cruz, no CT da integral, ele perguntou para mim o que poderia mudar. Eu falei, cara, só tenta ajustar a minha rotina, ajusta um pouco da alimentação e o resto deixa comigo. Ele sabe da minha disciplina, o quanto eu me dedico na hora que ele pede pra eu chegar lá, eu vou estar lá, se eu tiver que treinar cansado, eu vou treinar.

Concentrado para subir no palco no sábado, Cruz comentou a parceria com o surfista e comparou o trabalho de um fisiculturista com o de Italo e outros atletas de alto rendimento.

- Cada vez mais eu vejo que os grandes atletas das outras modalidades, mesmo sem saber, são um pouco bodybuilders. O Cristiano Ronaldo treina a mais, tem um cozinheiro, segue uma dieta, compra água, controla água, entendeu? Isso tudo são coisas de bodybuilder. Então eu tive agora a plena certeza que a grande chave dos surfistas é a chave do bodybuilder. O processo para um atleta é a disciplina. Você pode ter o talento, mas se você não tiver a disciplina, muitas vezes não tem tanto êxito como o Italo. Os últimos seis campeonatos foram cinco pódios, desde que a gente iniciou o trabalho. É uma grande diferença. Isso é um ajuste de você passar horário para dormir, horário para acordar, horário para comer, horário para treinar. Passar algumas visões de como dificultar o surfe para ele, para quando ele for surfar ficar mais fácil - contou Marcelo Cruz.

Marcelo Cruz é um bodybuilder open profissional. Com idade já avançada, a carreira dele já tem como parte principal preparar atletas. Além de Ítalo, Leandro Peres também é preparado por Cruz e vai enfrentar seu mestre no Arnold.

- Leandro Peres é um atleta meu, vou competir contra ele. Tenho certeza que ele vai ganhar o título. Ele está na melhor versão dele. Tem mais dois atletas amadores que vão subir, que com certeza vão ganhar o cartão profissional. A minha parte de treinador é mais ou menos como o cara que puxa a fila no ciclismo e no final abre para os caras ganharem. A minha realização é eles conquistando, o Italo lá em El Salvador agora também ganhando o título, aí eu ia fechar com chave de ouro, quatro troféus.

Italo Ferreira se assusta com rotina de fisiculturistas

O objetivo do treinamento dos atletas, como disse Cruz, em essência, é o mesmo. Fisiculturista nada mais é do que a pessoa que molda o seu corpo para o esporte. Nesse caso, fazendo exercícios para deixar os músculos o melhor possível dentro de determinado critério. No caso do surfe, Ítalo molda seu corpo para que ele obtenha o máximo de performance na sua atividade. Na modalidade dele isso significa força nas pernas e no core, principalmente.

- É um ambiente totalmente voltado para performance. Hoje, eu conhecendo, é muito mais desafiador do que você ver de fora e falar, nossa, ele é muito forte, ele é definido. No dia a dia, na rotina realmente é impressionante o que os caras fazem, o que eles passam pra poder chegar realmente com o shape e subir lá no palco e performar. No meu caso, é eu entrar na água e fazer o que tem que ser feito. E brilhar ali durante as competições - contou Italo Ferreira, quando teve aproximação com os atletas de fisiculturismo no CT do seu patrocinador.