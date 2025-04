A edição de 2025 do Arnold Sports Festival South America, que acontece neste fim de semana em São Paulo, promete ser a maior de todos os tempos, consolidando-se como o maior evento multiesportivo da América Latina e um verdadeiro marco para o mercado de suplementos, fitness e bem-estar. Com expectativas de movimentar R$ 1 bilhão em negócios, a feira não só reflete o crescimento do setor, mas também a transformação das atitudes da sociedade em relação à saúde e ao corpo, contam Ana Paula Leal e Felipe Franco.

- Se a gente pensar, quando a gente começou, eu falo até antes do Arnold, eu falo até mesmo dentro de casa. Quando eu fui fazer minha primeira Expo Nutrition, minha própria mãe falou, "você vai fazer um evento de bomba?". O fisiculturista não era bem visto, o mercado de suplementação era muito questionado, então tudo mudou muito. Eu confesso, a gente até conversa internamente, a gente não imaginava que um fisiculturista poderia viver de fisiculturismo. Então, pra mim, esses anos todos foram muito benéficos pro setor, e pra desvendar, tirar um pouco, separar o joio do trigo. Eu acho que a pandemia acelerou esse crescimento, foi a única coisa. As pessoas começaram a pensar em saúde. Eu não acredito que o mercado vai parar, muito pelo contrário. Eu não acho que é modismo. O suplemento não era pedido de farmácia. Minha mãe tinha que me pedir, se eu quisesse comprar para ela, eu ia comprar para ela em mercadeiros especializados. Esse mercado vai continuar crescendo em vários dígitos ao longo dos anos. E eu não acredito que isso seja moda, isso aí vai permanecer, vai continuar, porque as pessoas estão em busca de saúde e longevidade acima de tudo - contou Ana Paula, sócia de Arnold Schwarzenegger.

Arnold Brasil 2025 acontece na Expo Center Norte, em São Paulo. (Foto: Vinicius Harfush/Lance!)

Felipe Franco sobre crescimento do Arnold Brasil

- O crescimento já acontece aqui. A gente está vendo um rapaz da Folha do Estado, os meninos do Lance!, todo mundo que está aqui, são pessoas que a gente não tinha tanto no início. A gente sabe que na TV antigamente passava só aquela brincadeira, o cara que é mais forte, é o bobão ali, é o que é feio. Hoje não, hoje tem a preocupação do lado da atividade física, da saúde, tudo isso que é importante para que a gente tenha esse crescimento. Mas quando a gente fala de bodybuilding, especificamente nisso, a feira vai crescer, o fitness vai crescer, o bodybuilding vai crescer. Nós teremos mais personalidades no nosso segmento, nós teremos mais pessoas praticando de atividade, nós teremos mais atletas. E quanto mais atletas, mais empresas que querem estar focadas dentro do nosso cenário e incentivar esses atletas - relatou Felipe, como representante do evento, deputado estadual e bodybuilder profissional.

Desde sua primeira edição, a Arnold Sports Brasil tem sido um reflexo claro do crescimento e da mudança no mercado de fisiculturismo, suplementação e saúde no Brasil. Em 2024, a feira já havia batido recordes, gerando meio bilhão de reais em negociações, com 100 mil visitantes e mais de 7 mil empresários e expositores. Em 2025, as expectativas são ainda mais ambiciosas, com a organização prevendo um público de 120 mil pessoas e um aumento de 100% no valor das negociações, chegando a casa do bilhão.

- A feira evoluiu com o mercado. Hoje, a Arnold Sports Festival não é apenas um evento de fisiculturismo, é uma plataforma que conecta marcas, atletas e consumidores do mundo todo. O aumento significativo da presença de marcas de bem-estar e suplementação reflete essa evolução - afirma Felipe Bonilha, um dos sócios de Arnold Schwarzenegger

O evento ocupa mais de três pavilhões do Expo Center Norte, em São Paulo, divididos em áreas específicas para competições esportivas, como fisiculturismo, powerlifting e lutas, além de espaços voltados para a suplementação, academias e bem-estar. Esse crescimento também pode ser observado no aumento de 30% das marcas de bem-estar presentes, um dos nichos que mais tem se expandido no mercado.