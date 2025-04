CEO da Smart Fit descarta preocupação com Neymar e explica aposta em Ramon Dino

Edgard Corona, CEO da Smart Fit, explicou o posicionamento da empresa com o público mais voltado para alta performance na musculação. A rede de academias passou a patrocinar Ramon Dino, um dos maiores expoentes do fisiculturismo mundial e se tornou também um dos principais patrocinadores do Arnold Sports Festival South America.

continua após a publicidade

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

O crescimento do meio fitness teve um estouro significante com a pandemia. As pessoas passaram a procurar se alimentar melhor e praticar exercícios. De 2019 para cá, a indústria cresceu em mais de 70%. As altas cifras atraíram os investimentos até de Neymar, que terá sua própria linha de suplementação. Questionado sobre a entrada do craque brasileiro no mercado, Corona viu a adição como algo positivo.

- Neymar, Gusttavo Lima, seja quem for, o cara trazer dinheiro pro mercado, é muito bom. Em 2014, a gente trouxe o fundo de Singapura, tem bastante investidores internacionais dentro da base. Então, dinheiro é um mercado importante. Eu acho que, olhando pra esse mercado, o Beto, acho que um craque, primeiro com o Bluefit, depois com o Ironberg, foi um produto espetacular - disse Corona, que seguiu:

continua após a publicidade

- Nós estamos indo pra unidades de 1.800, 2.000 metros quadrados, com máquinas de musculação, mas com ticket de 149 reais. Então, a pergunta que fica, que eu acho que é assim, o que é o final dessa história? Não vamos ter academia de 350 a 400 reais. Nós vamos ter um monte de academia, de equipamentos de força, cobrando 149 reais. Onde você tirou isso? Você vai pros Estados Unidos, a academia com 3.000 metros, com um monte de máquina, custa 20 dólares. Eu te faço uma lista telefônica de academias, de 2.000, 3.000, 4.000 metros, com equipamentos espetaculares, custando 20 dólares.

Parceria da Smart Fit com Ramon Dino

O crescente envolvimento com a alta performance se transformou em uma parceria com Renato Cariani, na criação da academia Nation. A Smart Fit passou a se comunicar também com os fisiculturistas, adotando Ramon Dino como um dos embaixadores da rede.

continua após a publicidade

- Você não pode fazer propaganda e falar de um negócio que você não tem. Então, em 2021, a gente passa a fazer o seguinte, as lojas novas, a gente tira metade das esteiras nas férias, põe borracha e põe equipamento. Esse processo demorou. Agora a gente passa a contemplar o que o mercado estava pedindo lá em 2021. A segunda coisa, que também aconteceu com a gente, foi uma coisa que para mim foi muito boa, foi a inauguração da Nation. Na primeira semana, só fisiculturista, só cara grande. E eu falei, deixa eu tentar entender esse negócio. A máquina vai ser a diferença, a estrutura de custo baixa, a academia grande e o preço baixo. O mercado vai crescer, mas o empresário precisa ter um juízo porque precisa fazer conta, não pode animar, tem que fazer a conta prevendo que em algum momento, isso pode virar um negócio normal e a estrutura de custo tem que estar ajustada.

Edgard Corona, CEO da Smart Fit, no Arnold Brasil 2025 (Foto: Vinícius Harfush/ Lance!)

➡️ Arnold Brasil 2025: maior feira multiesportiva da América Latina projeta R$ 1 bi em negócios

Arnold Classic Brasil 2025: tudo sobre o maior evento multiesportivo da América Latina

O Arnold Classic Brasil 2025 terá seu início oficial nesta sexta-feira (4) e segue até o domingo (6) com uma série de eventos voltados para o mundo fitness. Oficialmente nomeada de Arnold Sports Festival South America, a feira será no Expo Center Norte, em São Paulo e terá atrações de nutrição esportiva, competições e congressos, atraindo público eclético, que se identifica no interesse pelo bem-estar. A expectativa é que a 11ª edição do evento supere a anterior, que comemorou uma década em 2024.

Apesar de não competirem nesta edição, Ramon Dino, Rafael Brandão, Isa Pereira e outros gigantes do fisiculturismo estarão presentes na feira. Isso porque esse atletas estarão nos stand de seus patrocinadores, atendendo fãs e promovendo suas respectivas marcas. O mesmo se aplica para nomes de Influenciadores como Renato Cariani, Júlio Balestrin, Jorlan Vieira, Bitelo e Léo Stronda.