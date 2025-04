O Arnold Classic Brasil 2025 terá seu início oficial nesta sexta-feira (4) e segue até o domingo (6) com uma série de eventos voltados para o mundo fitness. Oficialmente nomeada de Arnold Sports Festival South America, a feira será no Expo Center Norte, em São Paulo e terá atrações de nutrição esportiva, competições e congressos, atraindo público eclético, que se identifica no interesse pelo bem-estar. A expectativa é que a 11ª edição do evento supere a anterior, que comemorou uma década em 2024.

- Na ocasião, recebemos 100 mil visitantes em três dias. A feira contou com mais de 200 expositores, os negócios gerados bateram a casa de meio bilhão de reais. As competições de 30 modalidades diferentes reuniram cerca de 10 mil atletas, os congressos, oportunidade para se difundir conhecimento sobre bem-estar, foram acompanhados por seis mil pessoas - conta Ana Paula Leal Graziano, CEO da Savaget Group e sócia de Arnold Schwarzenegger no Brasil.

Fisiculturismo profissional:

Neste ano, a feira terá um show profissional de fisiculturismo da categoria Open, valendo vaga para o Mr. Olympia 2025. Além do evento profissional, a feira ainda terá outras diversas categorias para fisiculturistas amadores, como a Classic Physique, Men´s Physique, Bodybuilding, Wellness, Bikini e outras.

Programação do fisiculturismo

Quinta-feira, 3 de abril

09h - Check-in e pesagem (Open amador e Classic Physique amador)

12h - Checkin e medição (Figure amador e Women's Physique amador)

13h - Check-in e medição (Men's Physique amador)

15h - Check-in e medição (Wellness amador e Bikini amador)

17h - Check-in e reunião (Open e Wheelchair)

Sexta-feira, 4 de abril

10h - Competição amadora (Open, Women's Physique, Figure)

Sábado, 5 de abril

10h - Competição amadora (Classic Physique, Bikini)

12h - Prévias (Open profissional)

13h - Prévias (Wellness profissional)

18h30 - Finais (Open profissional)

19h - Finais (Wellness profissional)

Domingo, 6 de abril

10h - Competição amadora (Men's Physique, Wellness)

12h - Prévias (Classic Physique profissional)

12h - Prévias (Wheelchair profissional)

14h - Finais (Classic Physique profissional)

14h30 - Finais (Wheelchair profissional)

Ramon Dino, Rafael Brandão, Renato Cariani, Bitelo e mais

Apesar de não competirem nesta edição, Ramon Dino, Rafael Brandão, Isa Pereira e outros gigantes do fisiculturismo estarão presentes na feira. Isso porque esse atletas estarão nos stand de seus patrocinadores, atendendo fãs e promovendo suas respectivas marcas. O mesmo se aplica para nomes de Influenciadores como Renato Cariani, Júlio Balestrin, Jorlan Vieira, Bitelo e Léo Stronda.