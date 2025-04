Arnold Brasil 2025: maior feira multiesportiva da América Latina projeta R$ 1 bi em negócios

A edição 2025 da Arnold Sports Festival South America acontece em São Paulo neste fim de semana e promete bater recordes de audiência e faturamento no mercado multiesportivo e de nutrição do continente. A feira reúne mais de 7 mil empresários e negócios do ramo de suplementação, academias e outros produtos de bem-estar, que têm o evento como principal plataforma de vendas e lançamento de produtos no calendário do ano.

Um dos sócios e representantes da marca Arnold Sports Festival no Brasil é o empresário Luis Felipe Bonilha, que comanda o evento ao lado de Ana Paula Leal Graziano. Segundo o executivo, a edição 2025 da feira projeta movimentar R$ 1 bilhão em negócios durante os três dias de evento na capital paulista. Caso conquiste a meta, o número será o dobro que foi batido no ano anterior, edição que já foi recordista em diversos setores.

Em 2024, o Arnold Brasil gerou meio bilhão em negociações comerciais entre as marcas presentes na edição, que levou 100 mil pessoas para o Expo Center Norte, em São Paulo. Desta vez, no mesmo local, a feira expandiu seu espaço de atuação e ocupou mais um pavilhão do complexo, totalizando três setores destinados a cada um dos nichos trabalhos por eles. A expectativa é atingir 120 mil espectadores em 2025.

Arnold Brasil 2025 acontece na Expo Center Norte, em São Paulo. (Foto: Vinicius Harfush/Lance!)

Um deles passou a ser exclusivo para as competições, que vão do fisiculturismo, power lift, lutas de modalidades varias e outros. Além disso, os outros dois espaços se dividem em suplementação, marcas de academia e bem-estar.

De onde vem o faturamento da feira

Do valor gerado pelas negociações entre as marcas, 70% é gerado pelos negócios com as marcas de suplementação. Além disso, o setor de bem-estar registrou um aumento de 30% na feira entre 20224 e 2025, o que fez com que os organizadores ajustassem a divisão do espaço para dar mais espaço para as empresas do segmento.

O mercado que permeia os setores de nutrição, suplementação e multiesportivo vem registrando crescimento há pouco mais de cinco anos. Segundo Luis Felipe Bonilha, o setor registrou crescimento de 73% desde 2019.

Além disso, um estudo de mercado realizado pela Associação Brasileira da Indústria de Alimentos para Fins Especiais e Congêneres (ABIAD) em 2023 relatou que 59% dos lares brasileiros consomem suplementação no dia a dia. Ou seja, pelo menos uma pessoa na residência é consumidora ativa do mercado, que já movimentou R$ 6,4 bilhões em também há dois anos.