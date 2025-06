Clube da Premier League com jogador investigado fecha patrocínio com casa de apostas

O West Ham, time da Premier League, acertou contrato com um novo patrocinador máster: a casa de apostas irlandesa BoyleSports, que terá sua logo estampada na parte frontal. O acordo tem duração de apenas uma temporada com cifras que chegam a 12 milhões de euros (R$ 77 milhões na cotação atual).

continua após a publicidade

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

A marca irá substituir a Betway, outra casa de apostas que patrocinava o clube desde 2019. A empresa, inclusive, foi a primeira a identificar os supostos casos de manipulação de apostas envolvendo Lucas Paquetá. No entanto, de acordo com o jornal inglês "Daily Mail", o West Ham informou que a situação não estava relacionada com o fim da parceria.

🔥Bombando no Lance!:

➡️Denílson crava único brasileiro que irá passar da fase de grupos no Mundial

➡️Jornalistas elegem melhor em campo na vitória da Seleção Brasileira de Ancelotti

➡️Atitude de Messi repercute em Argentina x Colômbia: 'Nervoso'

continua após a publicidade

Betway, casa de apostas que patrocinava o West Ham desde 2019, deixa de ter parceria com o clube (Divulgação/West Ham)

O contrato destaca o último patrocínio máster entre casas de apostas e o West Ham, já que, na temporada 2026/27, os clubes da Premier League não poderão mais estampar bets na parte frontal da camisa, apenas nas mangas, costas ou laterais do uniforme.

➡️Palmeiras fatura milhões no Mundial, mira bônus e se aproxima de arrecadação recorde

Entenda a situação de Lucas Paquetá, jogador do West Ham

Lucas Paquetá foi denunciado pela Federação Inglesa por má conduta em relação a apostas em quatro partidas da Premier League 2022/23. De acordo com a acusação, ele teria recebido cartões amarelos de forma proposital para beneficiar apostadores.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Lucas Paquetá é investigado por suposto envolvimento em esquema de apostas (Foto: Divulgação/West Ham)

O jogador foi acusado de quatro violações da Regra E5.1 da FA em relação à sua conduta nos jogos do clube na Premier League contra o Leicester City, em 12 de novembro de 2022; Aston Villa em 12 de março de 2023; Leeds United em 21 de maio de 2023; e AFC Bournemouth em 12 de agosto de 2023.

Uma investigação identificou um padrão de apostas suspeito, quando cerca de 60 entradas foram feitas a pessoas ligadas ao jogador no Rio de Janeiro, com predominância na Ilha de Paquetá. Caso seja condenado, o ex-Flamengo pode ser banido do futebol.