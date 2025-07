A Portuguesa já tem vaga garantida na segunda fase do Brasileirão Série D e entra na disputa do mata-mata da competição sonhando com o acesso. A campanha positiva é fruto de uma mudança brusca na forma de gestão da Lusa, que deixou de ser um clube associação e passou a ser uma SAF. O sócio-investidor da equipe, Alex Bourgeois, falou sobre processo de transformação e qual foi o maior desafio quando iniciou o processo de compra do clube.

A declaração do empresário foi dada durante o painel sobre SAFs na XP Experience, feira do mercado financeiro realizada em São Paulo nos dias 25 e 26 de julho. Bourgeois detalhou o processo de abordagem feito junto a Portuguesa e quais foram as principais dificuldades encontradas, principalmente pelo peso da tradição da equipe. Segundo o executivo, foi preciso "convencer" quem estava à frente do time de que o movimento seria positivo para a Lusa.

- Não é só chegar e fazer um pix. Precisamos aprovar a SAF em todas as instâncias. Conselho, comitê fiscal, depois passa pela associação dos sócios em uma assembleia geral, tudo através de votação. Não é só chegar e negociar. É um trabalho político e de convencimento para que você assuma o “tesouro deles”, que é o clube de futebol - iniciou Alex Bourgeois.

O gestor destacou, no caso da Portuguesa, o caminho era mostrar como a situação financeira do clube estava ruim e como isso impactaria diretamente na continuidade do trabalho da equipe em um nível de futebol minimamente competitivo.

- É preciso convencê-los através de uma negociação longa que é a salvação para eles não "morrerem". Chegamos com a Portuguesa falida, pronta para fechar as portas. Contas bloqueadas, sem jogador para jogar o campeonato paulista… Então é complicado chegar uma pessoa que não tem nada a ver com isso aqui e dizer que vai tomar conta de um ativo que é o mais importante para eles e que vamos chegar para fazer o bem para esse clube - completou.

Portuguesa está classificada para o mata-mata da Série D. (Foto: Divulgação/Portuguesa)

A diferença entre SAF e associação

Alex Bourgeois destacou a grande diferença no processo de gestão de uma SAF em comparação a uma associação. No que diz respeito ao processo de gerenciar a Portuguesa, o executivo afirma que é uma separação política do trabalho feito no modelo de clube-empresa e de como funcionava o clube paulista antes da compra.

- Associação e SAF são mundos diferentes. Nas associações grandes, há uma briga política por poder. O presidente tá ali por um tempo e tem que agradar seus eleitores, seja via esportiva por resultado, ou por alguma ação que ajuda esses eleitores, digamos assim. Na SAF não concorro a nada e nem tenho eleitores. Comprarmos 80% e somos medidos por resultado. A diferença é bastante relevante. Muitas vezes, o presidente de uma associação é empurrado pelos eleitores e pela mídia a tomar decisões que são contra a sustentabilidade financeira. Nós fazemos planejamento, as associações, às vezes, tem essa dificuldade - disse Bourgeois.

A SAF da Portuguesa foi comprada em 2024 com investimento total de R$ 1 bilhão em um aporte da Tauá Partners. Ao lado da empresa, a XP Investimentos se tornou uma parceira na assessoria de compra do clube, além da participação da Revee, que entrou como a parceira de investimento na reforma do Canindé, estádio do clube na capital paulista.