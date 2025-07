Após perder a F1, Band mira em categoria concorrente

Após não conseguir renovar o contrato com a Fórmula 1 (F1) para o próximo ano, a Band agora negocia com outra categoria forte no cenário do automobilismo mundial. Segundo informações do jornalista Flávio Ricco, do "Portal Léo Dias", a emissora avança nas negociações com a IndyCar Series, popularizada no Brasil como Fórmula Indy.

A categoria tem um calendário focado nos Estados Unidos e fazia parte do catálogo da Band até 2019. Desde então, a IndyCar já passou por alguns canais. Atualmente, os direitos de TV aberta da categoria são da TV Cultura, que também transmite as corridas em seu app e site. Na TV fechada e streaming, os direitos são do Grupo Disney, que passa as sessões na ESPN e Disney+.

Hélio Castroneves é o piloto com mais vitórias nas 500 Milhas de Indianápolis, tradicional prova da IndyCar (Foto: IndyCar)

Segundo o jornalista, as negociações estão em curso, mas a Band pode estar próxima de fechar a transmissão. Ainda não se sabe se a emissora busca os direitos de TV aberta, fechada ou streaming.

O Lance! procurou a Band sobre as negociações com a IndyCar e aguarda o retorno da emissora.

IndyCar já foi da Band

A Band foi a primeira emissora a transmitir a Fórmula Indy no Brasil, na década de 1980. A categoria teve uma passagem no SBT, onde ganhou mais popularidade nos anos de 1990, e na TV Manchete. A Band foi parceira da Indy na organização de algumas provas no Brasil, mas a baixa audiência nos últimos anos fez com que menos corridas fossem exibidas em TV aberta.

Com a saída dos canais Band, a IndyCar foi para o DAZN no ano seguinte. Hoje, a TV Cultura mantém algumas etapas na TV aberta, mas parte considerável é transmitida somente no streaming da emissora.

O calendário da IndyCar tem a tradicional prova das 500 Milhas de Indianápolis, que faz parte — com o GP de Mônaco (F1) e das 24h de LeMans (WEC) — da tríplice coroa do automobilismo mundial. No ano que vem, a tradicional prova coincide com o GP do Canadá de F1.

Emissora não renovou com principal categoria

A partir de 2026, a Globo assume as transmissões com 15 corridas em TV aberta enquanto as demais serão exclusivas do Sportv. A emissora carioca adotará um padrão parecido com o que faz com o futebol: haverá uma transmissão para o canal aberto e outra para o canal esportivo. A primeira será mais enxuta, enquanto a segunda terá mais tempo para uma cobertura maior.