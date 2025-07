Quanto Hugo Calderano fatura com título do WTT de Buenos Aires?

Hugo Calderano segue embalado na temporada 2025 do tênis de mesa internacional. Neste domingo (27), o brasileiro conquistou mais um título no circuito mundial ao vencer a categoria simples masculina do WTT Contender Buenos Aires, na Argentina. Na decisão, ele superou o japonês Mizuki Oikawa, 106º do ranking, por 4 sets a 1.

O feito marca a quarta final consecutiva vencida por Calderano em torneios internacionais — uma sequência que reforça sua posição como atual número 3 do mundo.

💰 Premiação em dólares

Além do título individual, Calderano também brilhou nas duplas mistas ao lado de Bruna Takahashi. No sábado (26), os dois venceram os indianos Harmeet Desai e Yashaswini Ghorpade por 3 sets a 0 (17/15, 11/7 e 13/11) e garantiram a taça da categoria — o melhor resultado da parceria, que começou há apenas seis torneios.

As conquistas renderam um total de US$ 6.250 em prêmios para Calderano, o equivalente a cerca de R$ 34,8 mil:

🏆 Simples: US$ 5.000 (R$ 27,8 mil)

🏆 Duplas mistas: US$ 1.250 (R$ 7 mil) - valor pago para cada atleta

Próximo desafio: Foz do Iguaçu

A agenda do brasileiro segue cheia. Calderano volta à mesa ainda nesta semana para disputar o WTT Star Contender Foz do Iguaçu, entre os dias 30 de julho e 3 de agosto. Ele competirá novamente tanto na categoria individual quanto nas duplas mistas ao lado de Bruna.

