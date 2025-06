Trent Alexander-Arnold concedeu, nesta quinta-feira (12), sua primeira entrevista coletiva como jogador do Real Madrid. O lateral, após ser apresentado pelo presidente Florentino Pérez no centro de treinamento do clube, conversou com jornalistas sobre o novo passo em sua carreira.

continua após a publicidade

➡️ Alexander-Arnold é apresentado no Real Madrid com mudança de nome: 'Sonho realizado'

➡️ Xabi Alonso define Real Madrid titular para a temporada sem Rodrygo, diz jornal

Logo na primeira resposta, o defensor criou uma polêmica. Questionado sobre o sentimento de estar no futebol espanhol, Arnold declarou que esperava a oportunidade "há muito tempo", mas precisou se corrigir logo depois.

continua após a publicidade

- Hoje é um dia que eu esperava há muito tempo. São dois sonhos de estar aqui, há muito trabalho pela frente e estou ansioso para começar. [...] Quando digo muito tempo, quero dizer algumas semanas, não anos. Estou muito animado por estar aqui. Há muito respeito pelo Real Madrid e sempre admirei seus jogadores e seus troféus. Cresci assistindo ao Real Madrid vencer. Eu queria fazer parte dessa história. Eles são um time com a mentalidade de ganhar títulos - afirmou o defensor.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

continua após a publicidade

Arnold iniciou sua trajetória pelo Liverpool ainda quando criança, e passou cerca de duas décadas em Merseyside. Porém, optou por não renovar com o clube, saindo, na teoria, de graça ao fim do contrato; entretanto, para antecipar o fim do vínculo em um mês, o Real pagou mais de R$ 60 milhões, a fim de ter o atleta no Mundial de Clubes.

- Eu sabia que se eu deixasse o Liverpool seria apenas para ir para o Real Madrid. Em algum momento eu tinha que tomar uma decisão, e era a hora certa - disse Trent.

🫂 Alexander-Arnold vai virar companheiro de algoz no Real Madrid

Nos enfrentamentos entre seu antigo e seu novo clube, Arnold teve episódios negativos para se recordar, como as derrotas na final das Champions de 2017/18 e 2021/22, além de eliminações em 2020/21 e 2022/23. Os enfrentamentos com Vini Jr eram diretos, e ficaram marcados por superioridade do brasileiro. Porém, Trent findou qualquer rivalidade e escolheu rasgar elogios ao atleta, assim como Kylian Mbappé.

- Estou feliz em jogar com Vinícius e Mbappé, e não mais contra eles. Tenho certeza de que vamos criar um vínculo. Tive a sorte de jogar pelo maior time da Inglaterra e agora jogarei pelo maior time da Espanha. É uma honra representar os dois - declarou o atleta.

➡️ Real Madrid divulga inscritos para o Mundial de Clubes sem atacante brasileiro

Alexander-Arnold é apresentado pelo Real Madrid (Foto: Reprodução)

Por fim, ao ser questionado sobre a relação com o novo técnico merengue, Xabi Alonso, Alexander-Arnold relatou ser fã do comandante desde seus tempos como jogador do próprio Liverpool.

- Eu cresci torcendo pelo Liverpool e vi aquela final com o Xabi (Champions League de 2004/05), claro. Conversei um pouco com o Xabi e disse a ele que ele é um ídolo e que trabalhar com ele é um sonho realizado. Estou ansioso para fazer muitas coisas. Ainda nem nos apresentamos formalmente e teremos tempo para conversar sobre o que ele espera de mim. Ele precisa fazer com que toda a equipe entenda isso, e pode demorar um pouco, mas ele já mostrou o quão incrível é.

Alonso, após o desembolso da multa, poderá contar com Trent já no Mundial de Clubes, que se inicia no sábado (14), nos Estados Unidos). O Real está no grupo H, com Al-Hilal (SAU), Pachuca (MEX) e RB Salzburg (AUT), e inicia sua jornada na quarta-feira (18), diante dos sauditas.

➡️ Veja o destino de seu clube e se divirta com o simulador do Mundial de Clubes

📲 Acompanhe tudo de Futebol Internacional no Lance!. Notícias, informações e resultados em um só lugar.