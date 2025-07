Pagou caro? Veja a variação do valor de Samuel Lino antes do Flamengo

Samuel Lino é o novo jogador do Flamengo e bateu o recorde de contratação mais cara da história do clube. O rubro-negro desembolsou 22 milhões de euros (R$ 143 milhões) para o jogador do Atlético de Madrid, valor que também coloca o ala-ponta como o segundo jogador mais caro do país, empatado com Danilo, novo reforço do Botafogo. Mas, afinal, o Fla pagou caro pelo brasileiro? O Lance! Biz analisou a variação no valor de mercado do atleta ao longo dos últimos anos.

continua após a publicidade

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

Lino teve carreira curta no Brasil. O jogador até passou pela base do Flamengo, no sub-20, e já havia atuado pelo time profissional do São Bernardo, do interior de São Paulo, onde chamou a atenção do Gil Vicente, de Portugal, e se transferiu para a Europa em 2019. Três anos depois, com 101 jogos em Portugal, 27 gols e seis assistências, foi contratado pelo Atlético de Madrid. Nesse período, era avaliado em 7 milhões de euros.

O desconhecido brasileiro viu seu valor de mercado progredir aos poucos na Europa. Ao chegar no Gil Vicente, iniciou a trajetória valendo menos de 1 milhão de euros e teve seu primeiro auge justamente quando foi contratado pelo Atlético de Madrid.

continua após a publicidade

Na equipe espanhola, também não engrenou de primeira e chegou a ser emprestado pelo Valência, em 2022. Nessa época, Lino já era avaliado em 12 milhões de euros. Os dados são do Transfermarkt, plataforma especializada na avaliação financeira de clubes e mercado de transferências.

O bom desempenho no clube fez o Atleti voltar a aproveitar o jogador no meio de 2023. Neste retorno ao clube de Madri, Samuelo Lino era avaliado em 20 milhões de euros. Ou seja, durante sua passagem pelo Valência, em uma única temporada, subiu em 8 milhões de euros seu preço. A temporada 2023/24 ajudou o brasileiro a se destacar no cenário europeu, assumindo posto de confiança na equipe de Diego Simeone. Ao fim deste período, alcançou seu maior valor de mercado.

continua após a publicidade

Segundo dados do Transfermarkt, o jogador chegou a 30 milhões de euros em junho de 2024, fim da temporada de retorno ao Atlético de Madrid. E apesar de não ter deixado de ser uma peça importante para o elenco de Simeone na equipe, a plataforma de avaliação de mercado mostrou uma queda na força financeira de Lino. O jogador, ao longo do último ano, desceu alguns degraus e voltou a ser avaliado em 22 milhões de euros.

Ou seja, o valor de compra do Flamengo está equiparado à avaliação de mercado feita pelo Transfermarkt. O rubro-negro comprou o ala-ponta pelos mesmo 22 milhões de euros, mostrando que o clube está dentro dos padrões apresentados de negociações.

➡️ Flamengo quebra novo recorde: veja as contratações mais caras da história do clube

Samue Lino se destacou no Valência e voltou valoriado ao Atlético de Madrid. (Foto: Divulgação/Valencia)

Contratação mais cara do Flamengo

O movimento de mercado torna Samuel Lino o atleta mais caro do clube na história. A compra muda o top dez de jogadores, desbancando Alcaraz do posto de maior compra da equipe carioca. No ranking estão atletas brasileiros e sul-americanos, que são minoria. Arrascaeta, De La Cruz e Alcaraz são os nomes gringos de maiores investimentos do Fla.

Os brasileiros mais caros são Pedro, Gerson (que aparece duas vezes já que foi comprado em duas oportunidades), Gabigol, Cebolinha e Luiz Araújo. O atacante Vitinho, comprado em 2018 por R$ 44 milhões deixou o top dez após a chegada de Samuel Lino.

A contratação de Samuel Lino em 2025 também aponta um outro dado importante sobre os investimentos do Flamengo. Essa é a quarta temporada seguida que o rubeo-negro carioca faz um investimento de peso que entra na lista das dez maiores contratações. Em 2022, a equipe fechou com Éverton Cebolinha, em 2023 trouxe Luiz Araújo e Gerson (pela segunda vez) e em 2024 fechou com De La Cruz e Alcaraz.

➡️ Veja aqui o top dez atualizado das maiores contratações do Flamengo