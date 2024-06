(Foto: AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 04/06/2024 - 10:35 • Londres (ING)

Segundo o jornal inglês 'SunSport', Lucas Paquetá, meio-campista brasileiro do West Ham, pode receber um banimento vitalício do futebol, recomendado pela Associação de Futebol da Inglaterra (FA) nesta terça-feira (4). O jogador foi acusado de manipulação de resultados de partidas por supostamente buscar cartões intencionalmente em jogos da Premier League.

O meia brasileiro é investigado pelos cartões amarelos recebidos em quatro jogos da liga nacional: um contra o Leicester, em 12 de novembro de 2022; outro diante do Aston Villa, no dia 12 de março de 2023; um contra o Leeds, em 21 de maio de 2023; e, por último, no confronto com o Bournemouth, em 12 de agosto de 2023.

No mês passado, o ex-Flamengo se viu no centro da polêmica quando sofreu as acusações que podem ter implicações de longo alcance não apenas para sua carreira, mas também para o panorama mais amplo do futebol. Apesar de alegar sua inocência, a entidade diz que o atleta violou quatro normas das regras de apostas do Campeonato Inglês.

- Estou extremamente surpreso e chateado com o fato de a FA ter decidido me acusar. Cooperei com todas as etapas das investigações e forneci todas as informações que pude durante nove meses. Nego as acusações na íntegra e lutarei com todas as minhas forças para limpar meu nome. Devido ao processo em andamento, não fornecerei mais comentários - afirmou Lucas Paquetá, em postagem nas redes sociais.

Paquetá se apresentou à Seleção Brasileira na última quinta (30), e a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) decidiu manter a convocação do meia para os amistosos da Data Fifa de junho e para a Copa América.