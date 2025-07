As redes sociais se inundaram de uma notícia neste final de semana. A informação que circulou pelas contas de diversas mídias identificadas dava conta que que a empresa dona do Paris Saint-Germain estaria interessada em investir no Brasil e que o alvo seria o Sport Club Internacional. O aporte seria de R$ 2 bilhões, usados para comprar o Colorado e torná-lo um braço do grupo no Brasil. O Lance! apurou o que isso tem de verdade.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

A companhia que tem 80% do PSG é a Qatar Sports Investments, popularmente conhecida por QIA, empresa esportiva do Fundo Soberano de Investimentos do governo do Catar.

O que se sabe sobre o investimento no Brasil

Há algumas semanas circula no meio esportivo que o CEO da QSI e presidente do clube francês quer investir no Brasil. Empresário multimilionário – sua fortuna é calcula em mais de 150 milhões de dólares –, Nasser Al-Khelaïfi é próximo ao xeique Tamim bin Hamad al-Thani, chefe do fundo de riqueza soberana da Autoridade de Investimento do Catar.

continua após a publicidade

O valor a ser aplicado no Brasil seria de R$ 2 bilhões. A fortuna serviria para comprar um clube brasileiro e transformá-lo, além de um braço a QSI no País, em um dos maiores clubes da América do Sul. O projeto igual ao do PSG na França. O interesse teria aumentado após o sucesso da Copa de Mundo de Clubes. Al-Khelaïfi teria gostado do que viu dos times e torcidas brasileiras nos estádios estado-unidenses.

Presidente do PSG, Nasser Al-Khelaifi estaria interessado em investir no Brasil (Foto: Franck Fife/AFP)

Nada chegou ao Inter

Pelo que apurou o Lance!, a QSI não fez nenhuma oferta. Sequer houve um telefonema, ou e-mail. Ou seja, o conglomerado catarense sequer fez sondagens juntos aos dirigentes alvirrubros. Pelo menos, por enquanto.

continua após a publicidade

Nos bastidores colorados surgiu recentemente a disposição de discutir a questão de SAF no clube, mas ainda muito incipiente. O movimento ganhou mais força a partir da compra da Arena do Grêmio pelo empresário do setor panificador Marcelo Marques, que adquiriu e doou a cancha ao coirmão.