- A FA quer preservar o que há de bom no belo jogo e criou regras sobre apostas no futebol para ajudar a proteger a integridade e o futuro do futebol. Estas regras aplicam-se a todos os envolvidos no futebol, desde os jogadores e dirigentes, aos árbitros e funcionários do clube. [...] Nenhum participante pode apostar em uma partida ou competição em que esteja envolvido naquela temporada, ou que possa influenciar, ou qualquer outro assunto relacionado ao futebol relacionado à liga em que joga. Os participantes também estão proibidos de usar ou passar informações privilegiadas para apostadores - diz a federação no comunicado. A versão completa está disponível no site da FA