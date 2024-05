Paquetá negou as acusações e disse que vai lutar para provar a sua inocência







Escrito por Lance! • Publicada em 23/05/2024 - 12:51 • Londres (ING)

Lucas Paquetá, da Seleção Brasileira e do West Ham, foi denunciado pela Federação Inglesa por má conduta em relação a apostas em quatro partidas da Premier League 2022/23. De acordo com a acusação, ele teria recebido cartões amarelos de forma proposital para beneficiar apostadores.



Em comunicado publicado em suas redes sociais, Lucas Paquetá desabafou, negou as acusações e disse que vai lutar com todas as suas forças para provar a sua inocência.

Confira o comunicado divulgado pela FA sobre Lucas Paquetá:

Lucas Paquetá, do West Ham United, foi acusado de má conduta em relação a supostas violações das Regras E5 e F3 da FA.

O jogador foi acusado de quatro violações da Regra E5.1 da FA em relação à sua conduta nos jogos do clube na Premier League contra o Leicester City, em 12 de novembro de 2022; Aston Villa em 12 de março de 2023; Leeds United em 21 de maio de 2023; e AFC Bournemouth em 12 de agosto de 2023.

Lucas Paquetá em ação durante partida do West Ham (Photo by Ben Stansall / AFP)

Alega-se que ele procurou influenciar diretamente o andamento, a conduta ou qualquer outro aspecto ou ocorrência nessas partidas, buscando intencionalmente receber um cartão do árbitro com o propósito indevido de afetar o mercado de apostas para que uma ou mais pessoas lucrarem.

Lucas Paquetá também foi acusado de duas violações da Regra F3 da FA em relação a supostas falhas no cumprimento da Regra F2 da FA.

O jogador tem até 3 de junho de 2024 para responder a estas cobranças, sujeito a qualquer pedido de prorrogação deste prazo.

A FA não fará mais comentários até a conclusão deste caso.



