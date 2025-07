Europeus reagem às estreias de Richard Ríos e Igor Jesus: ‘Vai causar problemas’

Richard Rios, ex-Palmeiras, e Igor Jesus, ex-Botafogo, estrearam na Europa. O colombiano foi titular na partida do Benfica, e o brasileiro entrou no intervalo do jogo do Nottingham Forest. Os dois eram amistosos de preparação para a temporada, mas os torcedores já tiraram algumas conclusões dos jogadores.

O clube de Richard Rios levou a melhor contra o Fenerbace, da Túrquia, por 3 a 2, com boa atuação do colombiano. Os torcedores benfiquistas curtiram a estreia e repercutiram uma atitude de seu companheiro de equipe Otamendi com ele.

Já o Nottingham Forest perdeu para o Fulham em amistoso repleto de brasileiros e entre clubes da Liga Inglesa. Apesar do resultado, a estreia de Igor Jesus foi muito bem avaliada pelos torcedores. Veja abaixo a reação dos europeus às estreias de Richard Rios e Igor Jesus.

Veja a reação dos europeus com as estreias de Richard Rios e Igor Jesus

"Temos um jogador com Igor Jesus"

"O movimento de Igor Jesus é tão subestimado que ele causará muitos problemas aos defensores"

"Eu gosto dele, ele é um atacante ocupado, muito diferente de T e Wood, estávamos clamando por isso na temporada passada no final"

Como foi o jogo entre Nottingham Forest x Fulham?

Richard Rios estreou pelo Benfica e Igor Jesus pelo Nottingham Forest. O Lance! te conta como foi a partida da estreia do brasileiro pelo clube inglês.

O placar foi inaugurado aos 16 minutos do primeiro tempo, em uma jogada construída a partir do campo defensivo. O zagueiro Calvin Bassey realizou um lançamento preciso em profundidade para Harry Wilson, que se infiltrava entre dois marcadores. O galês dominou com a perna direita e, com categoria, finalizou com um toque sutil por cobertura, superando o goleiro Aaron Bott. 1 a 0 para o Fulham.

Igor Jesus comemora o gol em Chile x Brasil. (foto: RODRIGO ARANGUA / AFP)

O segundo gol, quatro minutos após a abertura do placar, também teve a assinatura de Wilson, que protagonizou uma atuação inspirada, remetendo aos tempos de Gareth Bale. Em cobrança de falta, o camisa 8 utilizou a perna esquerda para bater cruzado, colocando a bola no canto inferior esquerdo da meta adversária, sem chances para o arqueiro. 2 a 0 para o Fulham.

Para fechar o caixão do lado vitorioso, um gosto brasileiro no duelo inglês. Após uma escadinha de passe — sequência em que um defensor conecta com um lateral, que aciona um meia ou o ponta em seguida — Andreas Pereira recebeu na grande área para arrematar com a perna direita. 3 a 0 para o Fulham.

O Nottingham Forest diminuiu com o seu grande artilheiro: Chris Wood. O grandalhão saiu do banco de reservas para ganhar disputa de cabeça na área, após um cruzamento vindo do lado esquerdo. A cabeçada certeira no canto inferior direito do goleiro, deixou sua marca. 3 a 1 para o Fulham.