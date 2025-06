Palmeiras fatura milhões no Mundial, mira bônus e se aproxima de arrecadação recorde

GREENSBORO (EUA) - O Palmeiras garantiu 15,21 milhões de dólares (R$ 84,2 milhões na cotação atual) pela participação na fase de grupos do Mundial. O valor pode chegar a cerca de R$ 120 milhões em caso de três vitórias nesta fase da competição. O total, porém, ainda não considera a tributação, que será paga pelo clube posteriormente.

Além do valor fixo, cada vitória na primeira fase garante 2 milhões de dólares aos cofres do clube, que não incluiu a potencial arrecadação do Mundial no orçamento esportivo para a temporada 2025.

Com isso, o Palmeiras caminha a passos largos para superar, pelo segundo ano consecutivo, a marca de R$ 1 bilhão em faturamento — valor já atingido na última temporada, mesmo com eliminações nas oitavas de final da Libertadores e da Copa do Brasil.

Segundo a previsão orçamentária divulgada pelo clube, a expectativa é de um faturamento de R$ 1,038 bilhão no ano, com superávit estimado em pouco mais de R$ 12 milhões. Em 2024, o montante alcançou R$ 1,2 bilhão.

No próximo domingo (15), o Palmeiras estreia no Mundial de Clubes diante do Porto, no MetLife Stadium, em Nova Jersey. Quatro dias depois, retorna ao mesmo estádio para enfrentar o Al Ahly e, na sequência, viaja à Flórida, onde encara o Inter Miami, de Lionel Messi.

No fim da noite de quarta-feira (11), os seis convocados na última Data Fifa, acompanhados da presidente Leila Pereira, desembarcaram em Greensboro, na Carolina do Norte, onde o Palmeiras faz a preparação para o Mundial. Com a chegada, a delegação ficou completa.

Estêvão se junta à delegação do Palmeiras nos Estados Unidos (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Divisão da premiação do Super Mundial de Clubes

Por continente

Clubes europeus: de 12,81 milhões de dólares a 38,19 milhões de dólares

Clubes sul-americanos: 15,21 milhões de dólares

Clubes da Concacaf: 9,55 milhões de dólares

Clubes da Ásia: 9,55 milhões de dólares

Clubes da África: 9,55 milhões de dólares

Clubes da Oceania: 3,58 milhões de dólares

Por desempenho esportivo