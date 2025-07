O atacante Neymar usou as redes sociais para comentar o momento vivido pelo Santos nos últimos dias. Neste domingo (27), o Peixe empatou por 2 a 2 com o Sport, após estar perdendo por 2 a 0 e jogar com um atleta a menos desde o primeiro tempo.

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Neymar afirmou que todos precisavam agora “esfriar a cabeça” após dias desgastantes. O jogador se referiu à derrota para o Internacional, na Vila Belmiro, que terminou com confusão envolvendo um torcedor.

— Hoje foi do jeito que deu, na raça, na vontade de querer fazer o melhor! Não fizemos um bom primeiro tempo e pecamos muito em alguns momentos. Vamos esfriar a cabeça, zerar a mente porque esses dias foram cansativos. Valeu a torcida que fez o esforço de estar em Recife nos apoiando até o final! — disse Neymar pelas redes sociais.

Como foi Sport x Santos pelo Brasileirão

O Sport precisou de apenas três minutos para abrir o placar, após uma falha de Gabriel Brazão, que entregou a bola e Derik Lacerda aproveitou. Ainda no primeiro tempo, o Santos perdeu Rincón, expulso por falta em cima do autor do gol. O Leão da Ilha seguiu pressionando e quase ampliou com Barletta, enquanto o Peixe pouco criou, mesmo com Neymar tentando organizar as jogadas.

Na segunda etapa, o Sport chegou a balançar as redes com Ramírez logo no início, mas o gol foi anulado por impedimento. Aos 24 minutos, Matheusinho fez jogada pela esquerda e serviu Lucas Lima, ex-Santos, que desviou na zaga e ampliou para os pernambucanos. O Santos reagiu aos 33 minutos, quando Gabriel Bontempo aproveitou pivô e diminuiu a desvantagem.

Santos ficou no empate com o Sport (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

O jogo seguiu truncado até os minutos finais, quando João Basso, aos 42 minutos, aproveitou cruzamento e acertou um chute forte para empatar. O gol foi revisado pelo VAR e validado, garantindo ao Santos o 2 a 2 fora de casa. Com o resultado, o Peixe deixa a zona de rebaixamento e respira na tabela.

O que vem pela frente?

Após o empate, o Santos terá oito dias de preparação para enfrentar o Juventude. A partida será disputada na segunda-feira (4), às 20h, no estádio Morumbis, em São Paulo, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.