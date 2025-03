Brasileirão 2025: veja os únicos clubes sem patrocínio máster de bets

O Brasileirão terá um número recorde de clubes da Série A patrocinados por uma casa de aposta. O crescimento desse segmento no futebol nacional e internacional já é acompanhado há anos, mas a temporada 2025 evidencia ao torcedor o alcance que essas empresas tem. Um levantamento do Lance! Biz de fevereiro já mostrava que o alcance das bets era de 95% para os patrocínios masters na elite do país.

Dos 20 clubes na Série A do Campeonato Brasileiro, 18 deles estampam a marca de casas de aposta como suas principais patrocinadoras nos uniformes. Uma das equipes responsáveis por aumentar essa estatística foi o Palmeiras, que finalizou seu contrato com a Crefisa, que pertence à presidente palmeirense Leila Pereira, e anunciou a Sportingbet como nova marca no centro da camisa. O acordo estabeleceu um recorde para a equipe, com um contrato de R$ 100 milhões anuais, que pode chegar a R$ 120 mi a depender das metas alcançadas.

O número também cresceu quando Grêmio e Internacional anunciaram a troca do parceiro comercial que tinham há duas décadas. A instituição financeira Banrisul deixou de ser a maior marca dos uniformes tricolores e colorados e deu lugar à Alpha Bet, que seguiu o mesmo cenário do antigo master e assinou com os dois rivais.

RB Bragantino tem acordo com a Betfast para patrocinar as mangas e a parte de baixo do número. (Foto: Ari Ferreira/Red Bull Bragantino)

Os únicos times sem patrocínio de bets

Depois dos novos acordos assinados por Palmeiras, Grêmio e Inter em 2025, restaram apenas duas equipes sem casas de aposta na camisa. O RB Bragantino e o Mirassol não têm bets como principais parceiros para este ano. Mesmo com as exceções estabelecidas, os dois times têm ressalvas e não escapam dos anúncios do segmento em seus uniformes.

O Bragantino foi comprado pelo grupo Red Bull em 2019 e, desde então, a marca de energéticos é a única que aparece como patrocínio master nas camisas do Massa Bruta. Porém, nas mangas e na parte de baixo do número, a casa de apostas Betstat marca presença, sendo a única patrocinadora externa na camisa da equipe paulista. Além, é claro, a Puma, que é a fornecedora de material esportivo.

No Mirassol, a empresa de bebidas Poty é quem assume o papel de principal parceira comercial. A marca é uma patrocinadora histórica do clube do interior paulista e tem relações comerciais de mais de duas décadas com a equipe, ocupando o espaço de master atualmente. A fábrica de bebidas fica localizada a menos de 50 km da cidade de Mirassol.

Vale ressaltar, porém, que há uma casa de apostas presente na parte frontal, ocupando uma espécie de segundo posto mais importante no manto do Mirassol. A 7KBet, que já patrocina o Vitória na Série A, exibe sua logo abaixo do Guaraná Poty, espaço secundário de destaque na parte frontal das camisas.

Mirassol tem estampado a marca de bebidas Poty e a casa de apostas Bet7K. (Foto: Marcos Freitas/Agência Mirassol)

