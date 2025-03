Palmeiras anuncia novo patrocinador e amplia valor do uniforme; veja valores

O Palmeiras anunciou, em evento realizado na tarde desta quarta-feira (26), a Fictor como novo patrocinador do clube. A empresa do ramo de investimentos ocupará o espaço máster da base e a parte traseira do uniforme profissional (masculino e feminino), em um acordo de até R$ 30 milhões por temporada, com duração até o fim de 2027.

continua após a publicidade

+ Palmeiras garante premiação de R$ 87 milhões com participação no Mundial

Devido ao projeto de lei que proíbe casas de apostas de patrocinarem competições com menores de idade, a Sportingbet, máster do time profissional, não pode estampar as camisas da base. O espaço, inclusive, estava vago desde a saída da Crefisa, ainda no fim de 2024.

- A Fictor chega para fortalecer ainda mais as nossas categorias de base, que nos últimos anos têm sido motivo de orgulho para todos os palmeirenses por conta dos inúmeros títulos conquistados e do sucesso das Crias da Academia no elenco principal. Além disso, ganhamos mais um importante parceiro para as camisas dos times profissionais masculino e feminino. Tenho certeza de que colheremos grandes frutos com esta união - declarou Leila Pereira.

continua após a publicidade

A apresentação do novo patrocinador contou com a presença dos atacantes Luighi e Thalys, do zagueiro Figueiredo e o meio-campista Allan, promovidos ao elenco profissional pelo técnico Abel Ferreira no início da temporada.

Fictor foi anunciada como novo patrocinador master das categorias de base do Palmeiras (Foto: Reprodução)

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Valores do uniforme do Palmeiras

Até o momento, o Palmeiras fechou quatro novos patrocinadores após o término dos contratos com Crefisa e FAM, empresas de Leila Pereira. Além da Fictor, que ocupará o espaço máster da base e as costas do uniforme profissional, Sportingbet, Sil Fios e Cabos Elétricos e Unisselvi já haviam sido anunciados como parceiros do clube.

continua após a publicidade

Com isso, o uniforme do Palmeiras gera, de forma fixa, aproximadamente R$ 150 milhões, sem considerar a parceria com a Puma, fornecedora de material esportivo do Verdão.