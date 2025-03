Qual o time mais valioso do Brasileirão 2025? Veja ranking atualizado

O Brasileirão 2025 inicia neste sábado (29) e a temporada pode ser uma das mais disputadas dos últimos anos, principalmente quando analisamos os clubes brasileiros e seus elencos no papel. Neste ano, a soma do valor de mercado das 20 equipes da elite nacional chega a R$ 11,1 bilhões, o que coloca a liga como a mais valorizada do continente. O Lance! Biz fez o levantamento comparativo entre os rivais da competição para mostrar quais são os times que tem maior valor.

Por mais que a competição esteja acima das ligas vizinhas, isso não significa que também exista uma disparidade de valores entre os clubes no Brasileirão. A Série A tem dois representantes avaliados em mais de 200 milhões de euros, ou R$ 1 bilhão. Por outro lado, existem duas equipes com valor de mercado abaixo dos 20 milhões de euros, ou R$ 125 milhões. Os dados usados para o ranking foram da plataforma Transfermarkt, especializada em finanças e valor de clubes e atletas.

Brasileirão tem valor de mercado de mais de R$ 11 bilhões em 2025. (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

A diferença entre o time mais valioso e o menos é de pouco mais de 222 milhões de euros, ou R$ 1,3 bilhão. A disparidade é partida com a comparação feita na Libertadores. O Lance! Biz também mostrou que havia uma diferença de R$ 1,37 bi entre o líder e lanterna da lista financeira.

Mesmo assim, o dado chama a atenção para um fato importante. A equipe menos valiosa do Brasil neste ano é o Mirassol, que tem pouquíssimas chances de lutar pelo título nacional e foca em fugir do rebaixamento. O time do interior paulista, que é estreante na 1ª divisão, tem um valor de mercado muito próximo do Deportivo Tátchira, atual campeão venezuelano e que está na disputa da Libertadores, no grupo do Flamengo. Ou seja, são realidades bem distintas entre as equipes, mesmo que o patamar financeiro seja parecido.

Qual time mais valioso do Brasileirão 2025?

De acordo com os dados disponibilizados pelo Transfermarkt, o Palmeiras é quem lidera a lista. O alviverde também o time com maior valor de mercado na Libertadores, com uma ampla vantagem para o segundo colocado. E mais uma vez a ordem se repete, já que o Flamengo é a segunda equipe mais valiosa do Campeonato Brasileiro, assim como foi na copa continental.

Os rivais são os únicos avaliados acima de R$ 1 bi e ganham a companhia do Botafogo para fechar o pódio. O alvinegro carioca é o atual campeão do Brasileirão e da Libertadores e, em 2025, tem seu valor mostrado em quase R$ 830 milhões. Os outros dois que têm valor acima dos 100 mi de euros são Corinthians (R$ 767 mi) e o Internacional (R$ 661 mi).

Na parte de baixo, o Z4 das equipes com menor valor de mercado tem o Mirassol na lanterna, o Juventude em 19º, Ceará em 18º e o Sport em 17º. Desses, três subiram da Série B para a A neste ano, o que é um cenário comum quando se falam de clubes recém-promovidos. O time que foge da curva é o Santos, que mesmo vindo da segunda divisão ainda é uma equipe com alto valor de mercado, o 7º melhor no geral com R$ 596 milhões.

